الإفراج عن سامي عنان

كشفت معلومات عن صدور قرار منذ قليل بالإفراج عن الفريق سامي عنان.”عنان” خرج من إحدى مستشفيات القوات المسلحة إلى منزله عقب صدور قرار بالإفراج عنه،رغم أنه صدر حكمين على “عنان” بالسجن 3، و6 سنوات.

وكانت القوات المسلحة قد أصدرت في يناير 2018، بيانا اتهمت فيه رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان بأنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بدون موافقة القوات المسلحة.

وأشارت إتهامات اخرى أن “عنان” ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حكم”، مضيفة أن عنان عمل على “الوقيعة” بين القوات المسلحة والشعب.