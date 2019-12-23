د. دينا محسن تكتب :تزامناً مع ضخ دماء جديدة فى الحكومة .. دعوة لإحياء مشروع ربط ودمج الثقافة بالتربية والتعليم.

لم ينتهى عام ٢٠١٩ م الملئ بالتغيّرات والتغييرات بعد، لكن نتمنى أن يصبح ختامه مسك، ومسك الحديث هو الصراحة وآفة الحديث النفاق، وعليه فلنا أن نناشد المسئولين الجدد ونتبادل معهم النقاش المجتمعى البناء الحر، بمنتهى الصراحة والوضوح، لماذا لا يتم إعادة إحياء مشروع ربط ودمج الثقافة بالتربية والتعليم، خاصةً وأنه أصبح مطلب شعبى وليس نخبوى أو فئوى، وبات ضرورة مجتمعية للحفاظ على جدران منظومة القيم والحضارة من التآكل والانهيار.

تزامناً مع ضخ دماء جديدة فى الحكومة تولد تلك الدعوة من جديد لإحياء مشروعات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر تلك النوعية من المشروعات الفكرية والثقافية.

لماذا الثقافة ولماذا الآن؟! تتصل محددات الثقافة فى أى مجتمع بفكرة قابلية الشعوب وقدرتها على الحفاظ على هُويتها والذاكرة الجمعية, وفى هذا السياق هناك العديد من التحديات والمعوقات التى تواجه تحقيق ذلك الأمر, وفى سياق التطور السريع سمة الألفية الثالثة واختلاط التطور بتفتيت الثقافة الجمعية وتفكيك الهُويّة الوطنية ومحو ملامحها, لانصهار تلك المجتمعات داخل بوتقة منظومة من القيم والسلوكيات التى فى أغلب الأوقات تتعارض مع الخط العام الجامع المانع الذى يحوى جميع وحدات المجتمعات الثقافية شديدة الخصوصية وبعضها شديد الانغلاقية.

هذا كله لا يمكن بناء عليه استنتاج أو استخلاص أن إشكالية الثقافة الجمعية تتصارع مع فكرة التحديث أو الحداثة, لكن الديلمة الحقيقية هى تأريخ الثقافة الجمعية على أنها مكون دينى يمتزج بالمعتقدات والسلوكيات والطقوس الدينية, خطأ فادح أيضاً أن تنسلخ الطقوس الدينية خارج بوتقة الثقافة الجمعية لأى مجتمع, وهذا عبر تاريخ الإنسانية كله, فبالنظر لجدران المعابد المصرية القديمة نرى أن مفهوم الدين وتكوينه كان جزء رئيسى مكون لحضارة وثقافة شعب على مدار آلاف السنين.

ومن هنا ونتيجة خصوصية التكوين الثقافى فى أى مجتمع يمكن القول بأن التجاهل ودفن الرؤوس وغض البصر عن الإشكالية ليس حلاً, وأن الاستسلام لعمليات تسطيح وتجريف المُكوّن الثقافى المصرى ليس حلاً, بل إن المواجهة والردع هما السلاح الوحيد والحل الأوحد فى ظل التيارات التغريبية السياسية منها والاقتصادية, والعمل على إعادة فرز مشروع وطنى حضارى يُرسّخ لقيم عليا ترقى لمنزلة الرسائل السامية, وهو حمل شعلة التنوير, وباعتبار أن الدولة المصرية دولة ذات عمق حضارى استراتيجى فى الإقليم وفى العالم وفق حركة التاريخ والتكوين الجيوحضارى, نجد أنه لا بديل عن إستعاده استنشاق الهواء من جديد وضخه داخل رئتى الثقافة المصرية.

وهذا لا يمكن أبداً أن يتعارض مع نظريات العقد الاجتماعى أو التعايش المشترك الحر, لكنها محددات عامط لنمط التعايش ومحددات واضحة إلزامية تؤمّن عمليات التحديث والتغيير, لا يمكن أن تتعارض مع منظومة العادات والتقاليد والمعتقدات بل إنها على العكس تحفظها من امتزاجها بمُدخلات غريبة تُفسد فحواها وتُخفى ملامحها ومضمونها, إنها جميعًا أشكال مختلفة من الإفصاح عن الذات وعن الوجدان الفردي والجمعي، تُمكّن قراءة المجتمع الذي تعبر عنه، وبنيته العقلية, بتعبير “كلود ليفي شتراوس” وشخصيته الحضارية. ففيها يخرج ما بداخل مستودع الذاكرة من معطيات قابلة للتحليل الاجتماعى.

ولا شك في أن الحقل الثقافي العربي ينطوي على هذه الثنائية العميقة (نقصد ثنائية الثقافة الشعبية والثقافة العالمة، أو ثقافة الشعب وثقافة النخب)، وهي الثنائية التي ترقى في تأثيرها إلى مستوى الازدواجية التقاطبية القابلة لتوليد كل أنواع الانقسام والقطيعة, أحد تجليات هذه الثنائية يتمثل في اختلاف طبائعهما (ربما لا تكفي دلالة “الاختلاف” لوصف علاقتهما على نحو دقيق دائمًا، قد نحتاج إلى أن نستبدل بها دلالة “التناقض” في سياقات كثيرة). الثقافة العالمة تتسم بطابعها المنهجي الدقيق (ثمة شكوك في أدبيات ما بعد الحداثة حول فكرة “المنهجية” هذه!) وبطابعها المؤسسي، وبخصيصتها التدوينية, على حين يغلب على الثقافة الشعبية الطابع الشفاهي، وبطابعها العفوي التلقائي والموروث الذي يجسد تجارب المجتمعات الشعبية, ولابد من التفريق بين كل من الاصطلاحين, مع الحفاظ على كليهما داخل بوتقة الثقافة المصرية الجمعية الحضارية.

وعليه يمكن قراءة مشروع الأديب والوزير المستشرف الدكتور ” طه حسين”, الذى طالب فيه بدمج المُكوّن الثقافى داخل منظومة التربية والتعليم بجميع مراحلهما النوعية, ليتم إعادة رسم ملامح تلك الخطوة وإحياء الفكرة والعمل على تجديد تنفيذ المشروع مرة أخرى, ومازلت اتساءل فى صمت : لماذا لا يتم تأطير الثقافة المصرية بكل وحداتها داخل مناهج التعليمية بشكل تعليمى تطبيقى تدريبى, وذلك بعيداً عن فكرة إصقال مادة التاريخ أو تعبئتها بالمزيد, لكن يمكن تحديد ملامح تلك الفكرة وذلك المشروع من خلال حوار مجتمعى يجمع المختصيين والمعنيين من المثقفين والأدباء والتربويين وعلماء النفس والاجتماع والسياسة, وعليه يمكن بناء عقول مصرية مليئة بقيم الماضى والمستقبل دون تعارض, فلا مستقبل دون ماضٍ, ومن يجهل ماضيه يصعب عليه تفسير حاضره ويتيه منه مستقبله.

*الباحثة في مجال الاعلام السياسي د. دينا محسن