«برلماني» : أحزاب الموالاة رفضت قانون المحليات لأغراض سياسية

قال النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إننا فوجئنا جميعًا برفض أحزاب الموالاة قانون الإدارة المحلية على الرغم من أن القانون له علاقة باستحقاق دستوري، لأن الدستور المصري نص على ضرورة صدور قانون الإدارة المحليةخلال المجلس الحالي.

وأضاف :« قانون المحليات يرفع كثير من الأعباء عن كاهل أعضاء مجلس النواب، خاصة أننا نتولى عمل المجالس المحلية، لأن المواطنين يطالبونا بحل أزمات الصرف الصحي بالمحافظات والمدن والقرى، وعلى الرغم أنه ليس من اختصاصاتنا نقوم بهذا الدور، بسبب غياب المجالس المحلية».

وأشار طلعت خليل إلي أن غياب المجالس المحلية يمثل خطورة على الشارع المصري، لذلك تساءلت عن أسباب رفض أحزاب الموالاة القانون، موضحًا أن المجالس المحلية لها شقين الأول تنفيذي، والثاني خدمة المواطن.

وتابع :« أن رفض أحزاب الموالاة لقانون المحليات يعتبر إحدى أنواع الدعاية السياسية التى تستغل في انتخابات مجلس النواب القادمة، وبالتالي هذا الأمر لا يفيد الوطن في شئ لان الدولة بحاجة إلي المجالس المحلية».

واختتم عضو لجنة الخطة والموازنة بأن المجالس المحلية لها دور كبير في حماية المواطنين، مدللًا على ذلك بالأثار السلبية المترتبة على سقوط الأمطار في الأونة الأخيرة.