تفاصيل الاجتماع الثالث حول “سد النهضة الأثيوبي” : المحاولات مستمرة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد

اختتمت مساء امس الاحد اعمال الاجتماع الثالث الذى عقد بالخرطوم خلال الفترة من (21-22) ديسمبر 2019، وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر 2019 وبرعاية السيد وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الاول الذى عقد في اثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر 2019 والاجتماع الثانى الذى عقد بالقاهرة خلال الفترة (2-3) ديسمبر 2019 واجتماع واشنطن الذى عقد يوم 9 ديسمبر 2019، وذلك في اطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ضوء أهمية التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف.

وقد تم فى ختام الاجتماع الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده في اديس ابابا خلال الفترة (9-10) يناير 2020.

الجدير بالذكر أن الجانب المصري يسعى الى التوصل لاتفاق بشان ملء وتشغيل السد ويحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.