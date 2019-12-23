صحيفة المانية : تركيا تسعي الي إشعال الحرب في منطقة الشرق الاوسط.

*ترجمة أميرة هشام

كشفت صحيفة” أشبيجيل أونلاين” الألمانية في تقرير لها أمس الاحد عن إستمرار نظام الرئيس التركي اردوغان في إحداث التوتر في منطقة الشرق الأوسط . وأوضحت الصحيفة أن دعم “اردوغان” لحكومة السراج في مواجهة حكومة الخليفة حفتر في ليبيا،سيؤدى الى المزيد من التوتر في تلك المنطقة . وقالت الصحيفة الألمانية واسعة الإنتشار أنه من المرجح أن يضاف نزاع آخر إلى ليبيا بجانب الحرب الأهلية الليبية بين حكومة رئيس الوزراء فايز السراج والمليشيات المتحالفة من ناحية وما يسمي بالجيش العربي الليبي بقيادة خليفة حفتر من جهة أخرى تتوسع لتصبح حربا.وذكرت “الصحيفة الألمانية” أن “السراج” يسعى للحصول علي الدعم من الخارج ، وخاصه في تركيا.. وأضافت “الصحيفة الألمانية” أن اردوغان والسراج قد وقعا اتفاقا للمعونة العسكرية يسمح بنشر القوات التركية في ليبيا بالاضافه إلى تزويدها بالاسلحه،وأعلن اردوغان انه سيوسع مشاركته في الدولة التي مزقتها الحرب الاهليه،واعترفت انقره بالفعل بتزويد نظام السراج بالأسلحة علي الرغم من الحظر الدولي. ووفقا لتقرير صحيفة “Cumhuriyet” التركية ، فان المقاتلين الليبيين المقربين من نظام السراج يمكن معاملتهم في المستشفيات التركية مجانا .