الأمن يكشف عن ملابسات جريمة هزت الرأي العام في “بني سويف” :إبن يقتل والده بصعيد مصر بسبب خلافات شخصية

كتبت أميرة هشام:

كشف فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببنى سويف بصعيد مصر عن ملابسات واقعة التعدى على مزارع وقتله، وضبط مرتكب الواقعة..وقالت المعلومات الأمنية ان نجل المزارع هو مرتكب الجريمة التي هزت الرأي العام بالمحافظة .. وجاء في بيان أمني أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع – مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة إثر إصابته بعيار نارى “خرطوش” بالصدر وجروح بالرأس ، وما قرره (نجله – حاصل على دبلوم) أنه حال عودته صحبة والده من واجب عزاء بدائرة مركز شرطة إهناسيا مستقلان دراجة نارية بطريق فرعى بدائرة المركز ، إستوقفهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية “تروسيكل” وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه ، وأطلق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته. وأضاف البيان الأمني أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة نجل المتوفى المذكور،وانه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكاب الواقعة نظراً لسوء معاملة والده له وبتاريخ الواقعة ، وأثناء سيره صحبة والده طلب منه بيع مساحة من الأرض الزراعية ملكه، فرفض وتعدى عليه بعصا “عكاز” كانت بيده ، مما أثار غضبه فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته “فرد خرطوش” ، وأطلق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وإختلق واقعة قيام مجهولين بإستيقافهما والتعدى على والده ، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم وفارغ طلقة من ذات العيار،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.