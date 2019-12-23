وزير الزراعة: التنسيق مع البنك الزراعي لبحث ودراسة الحالات المتعثرة لمشروعات الانتاج الحيواني والبتلو

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه تم مخاطبة البنك الزراعي المصري، لبحث ودراسة حالات التعثر والخاصة بمشروعات الانتاج الحيواني والمشروع القومي لإحياء البتلو، لضمان استمرارية المشروع بعد ان حقق نجاحا كبيراً الفترة الماضية حيث كانت قد وصلت نسبة سداد المستفيدين منه 100%

واضاف القصير انه سوف يتم دراسة حالات التعثر حالة حالة ومساعدة أصحابها بالتعاون مع البنك الزراعي.

وأشار وزير الزراعة الى ان رؤيته لتطوير العمل داخل وزارة الزراعة الفترة المقبلة، تستهدف زيادة حالة الرضا لدى المزارع والمربي، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، وعلاج المشاكل التي تواجههم.

وأوضح القصير أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء كانت رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاولة إيجاد حلول خارج الصندوق، والعمل الجماعي، والبحث عن حلول لملفات الأمن الغذائي وتطوير نظم الري ودعم الأسمدة.