 رئيس “الغرف التجارية” : مبادرة الرئيس ترفع معدلات الإنتاج وتحفز على الاستهلاك وتنعش الحركة التجارية

أكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على المشاركة الفعالة من منتسبي اتحاد الغرف التجارية من محال وسلاسل ومراكز تجارية ومنافذ توزيع للمصنعين في كافة ربوع مصر .

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المحال والسلاسل والمراكز التجارية والمصانع التي لديها فروع للمشاركة في المبادرة.

جاء ذلك اليوم في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عثمان بمقر محافظة الإسماعيلية لمناقشة برنامج مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ، حيث يقوم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بسلسلة جولات لتوضيح أهداف المبادرة ومدى إفادتها للسوق التجاري والمواطنين والاقتصاد القومي .

وتأتي جولة المهندس إبراهيم العربي في الإسماعيلية بعد ساعات قليلة من جولته بأسوان لنفس السبب ، والتي بدأت أول أمس السبت وانتهت أمس الأحد .

ونظم مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية احتفالية بقصر الثقافة بالمحافظة حضرها عدد كبير من التجار والمواطنين ، استكمل رئيس اتحاد الغرف التجارية فيها توضيح أهداف المبادرة وانعكاسها على الشارع المجتمعي ، ورد على كثير من التساؤلات والاستفسارات التي تتعلق بالمبادرة .

وشدد ( العربي) على أن من ضمن أهداف المبادرة تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم وقدراتهم المالية وشرائحهم المجتمعية على شراء المنتج المحلي بشكل عام ، والسلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة بصفة خاصة بهدف تحفيز مكون الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالى بجانب تشجيع المصانع علي زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها مع زيادة كمية السلع المباعة من خلال المحال والمراكز والسلاسل التجارية وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة التي سيطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام وتستمر لمدة ٦ شهور تستهدف أيضًا التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل مستقبل أفضل لأبناء مصر ، مشيرًا إلى الدور المهم للغرف التجارية على مر العصور في مساندة المواطنين سواء في الأيام العادية أو أثناء المواسم وأي أحداث مستجدة على الشارع المجتمعي ، وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى التي تمثلها الغرف التجارية على مستوى الجمهورية القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا القومي.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية باستجابة تجار الإسماعيلية للمشاركة في المبادرة والسعي إلى إنجاحها مع باقي تجار الجمهورية من منتسبي الغرف التجارية المختلفة.

من جانبه أكّد المهندس أحمد عثمان على مشاركة تجار الإسماعيلية في المبادرة ودعمها بما يساهم في نجاحها.

وأضاف رئيس غرفة الإسماعيلية أن مجلس إدارة غرفته يحمل على عاتقه دعم المبادرة وتنفيذها في الإسماعيلية ؛ لأنها مبادرة مجتمعية.