جامعة أسيوط تواصل دورها التنويرى والتثقيف بصعيد مصر

كتب سويفى رشدى

شهدت جامعة أسيوط انطلاق فاعليات ندوة التثقيفية بعنوان “دور الفن وكتابة السيناريو فى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ” والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع أكاديمية الفنون بالقاهرة ، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبمشاركة متميزة من الفنان المتألق حسن الرداد والكاتب والسيناريست الكبير ناصر عبدالرحمن ، والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية ومنسق البرنامج المشترك مع الاكاديمية والدكتورة نبيلة حسن الأستاذ بأكاديمية الفنون بالقاهرة ومنسقة البرنامج لدى الاكاديمية ، هذا إلى جانب حضور لفيف من القيادات الجامعية وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وحشد طلابى كبير من مختلف الكليات . وأكد الدكتور طارق الجمال على حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى والثقافى المنوط بها داخل الحرم الجامعى والممتد أثره على مجتمعها الصعيدى ككل ، إيماناً منها بأهمية نشر الفنون بكافة أنواعها ومزجها بالعلم خاصة فى ظل إدراك واعى بدور الفن الهائل كأحد القوى الناعمة الفاعلة فى المجتمع والتى تسهم بشكل اساسى فى نشر الثقافة ونقل الحضارات المختلفة ، وتشكيل الوعى لدى الشباب واتساع مداركهم وثقل شخصياتهم وإعداد جيل مختلف من الشباب القيادى القادر على النهوض بوطنه بوعى ومسئولية . وفى سياق متصل أشار الدكتور شحاتة غريب أن الندوة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع أكاديمية الفنون والتى يرأسها الدكتور اشرف زكى ، كاشفاً عن أهمية تلك الفاعليات والأنشطة وتأثيرها على الطلاب بالإيجاب ، لافتاً إلى أهمية الفن فى نشر القيم الأخلاقية والميثاق الاخلاقى للطالب الجامعى والقيم الحميدة والممارسات الصحية على أن يقدم القدوة الحسنة التى يحتذى بها ، مضيفاً إلى أن قطاع التعليم والطلاب يستقبل أية استفسارات من الطلاب بشأن برامج أكاديمية الفنون وكيفية الالتحاق بها . ومن جانبه أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته لوجوده داخل هذا الصرح العظيم ووسط جمهوره من صعيد مصر ، مؤكد على دور الشباب فى نبذ العنف والأفكار الهدامة التى تؤثر عليهم بالسلب كى يستطيعوا إدراك وطنهم بشكل صحيح ويحبوها ، فهم بناة المستقبل ووجدان الأمة ، ومن خلال تجربته الشخصية فى مجال الفن أوضح الرداد أن الحياة ليست سهلة فلابد من العمل والعمل بجد اقصر طرق النجاح ، مشيراً إن ليس الفشل نهاية الطريق بل هو نقطة انطلاقك نحو نجاحا مبهر ” صدق نفسك واجري ورا حلمك ” . كما أشار الكاتب والسيناريست الى ما يزخر به الصعيد من أبناء شكلوا وجدان الفن المصرى على مدار عقود ولا زالوا أمثال ” عبد الرحمن الابنودى ، سمير غانم ، بهاء طاهر ، عاطف الطيب وغيرهم ، داعياً الشباب إلى استغلال كافة الفرص اللائحة أمامهم فهذا العمر هو الكنز الحقيقى ” طلع الحلو اللى جواك ” واستثمر ذاتك ، مضيفاً أن فى مجال الكتابة والرواية يعد أهم ما يميزها هو نقل المشاعر والاهتمام بالتفاصيل فالتفصيلة هى قصة وحكاية بتنسج فى خيال المبدع لتظهر إلى النور من خلال الكاميرا للمشاهد . وتوجهت الدكتورة نبيلة حسن بالشكر لادراة الجامعة على حرصها على تفعيل بروتوكول التعاون مع الأكاديمية وهو ما ينبع من وعيها لأهمية الفنون ، كذلك للحضور الكثيف خاصة فى ظل حلول فترة امتحانات منتصف العام الدراسى ، لافتة أن الفنون هى ضمائر الشعوب وقيمتها الإنسانية وهى وسيلة الإنسان فى التعبير عن نفسه ، مؤكدة على حرص الأكاديمية برئاسة الدكتور اشرف زكى على التواصل مع طلاب جامعة أسيوط وعلى توفير كافة فرص أبزار المواهب والإبداع وثقلها بشكل علمى . وكشف الدكتور وجدى رفعت أنه ختام الندوة شهدت تكريم الدكتور طارق الجمال والدكتور شحاتة غريب الفنان حسن الرداد والسيناريست ناصر عبد الرحمن والدكتورة نبيلة حسن وذلك تقديراً لمجهوداتهم الفنى وعلى مجمل أعمالهم المتميزة على كافة الأصعدة ، كما تم عرض فيلم تسجيلى لأبرز الأعمال الفنية التى شاركوا فيه خلال مسيرتهم ولا يزال العطاء مستمر .