الهجان يتصدي بكل حسم للمستشفيات المخالفة بالقليوبية

القليوبية رشاعبداللاه

بعد وفاة الشاب يوسف حسن محمد الذى يبلغ من العمر 18 عاما من قرية بلتان التابعة لمركز طوخ بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة بنها والحاصلة على رخصة ، على الفور اصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته الصارمة الي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالمرور على المستشفى واتخاذ الاجراءات اللازمه لاغلاق جناح العمليات لحين تلافى السلبيات حيث تبين ان الحالة دخلت المستشفى يوم الجمعةالماضي فى الساعة السابعة مساء بتشخيص كسر بعظام الساق اليسرى لاجراء جراحة تثبيت الكسر بشريحة ومسامير الا انه وبعد إعطائه جرعة التخذير توقف القلب وتم نقل االمريض الى غرفة العناية المركزة فى نفس المستشفى حيث حدثت الوفاة الساعة السابعة صباح السبت لذا أصدر المحافظ قرار غلق لجناح العمليات بالمستشفى واحالة الواقعة للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة

مؤكدا على استمرار حملات الرقابة على كافة المنشآت الصحية لضمان حسن تقديم الخدمة.