الهجان يقوم بجولة مفاجئة للمناطق الصناعية بالخانكة

القليوبية رشاعبداللاه

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولة مفاجئة للمناطق الصناعية بمدينة الخانكة حيث استهل الجولة بمنطقة الصفا الصناعية بتفقد مصنع صهر وتكرير وتصنيع الرصاص على مساحة ١٥٨٠٠ متر مربع ويبلغ عدد العمال ١٥٠ عامل برأس مال ٥٠ مليون جنيه،

كما تفقد مكمورة فحم صديقة للبيئة إذ تعمل بعدة أفران غير ملوثة للبيئة المحيطة، وتعمل حاليا على الإنتاج المحلى وتسعى للتصدير .

إضافة الى تفقده للمرة الثانية مصنع ٣٠ مليون بيضة ويحتوي المشروع على 3 محطات إنتاج كل محطة تنتج 12 مليون بيضة سنوياً ، كما يحتوي على محطة تربية لتغذية عنابر الإنتاج وهي عبارة عن عدد 2 عنبر سعة العنبر الواحد 25 الف كتكوت ، كما تفقد ٢ محطة لإنتاج البيض وقام بمراجعة دفاتر الإنتاج والنافق للعنبرين، ووجه بتحويل الموظفين للتحقيق لخروجهم قبل أوقات العمل الرسمية، كما طالب بالتحقيق في عدم تسجيل الإنتاج والنافق من تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩ .

وتابع الجولة بمنطقة الشروق الصناعية حيث تفقد شركة الشروق لصناعة الزجاج والتي تأسست عام ٢٠٠٨ وبدأت الإنتاج عام ٢٠١٠ على مساحة ٦٠٠٠ متر ،

وتقوم الشركة بإنتاج جميع أدوات المائدة الزجاجية مثل الأكواب وغيرها، وتقوم بالتصدير لجميع الدول العربية وبعض الدول الأوروبية مثل تركيا وألمانيا ورومانيا وفرنسا وتعمل الشركة بأحدث الطرق في نظام صهر الزجاج لترشيد استهلاك الطاقة تماشيا مع سياسة الدولة لترشيد الطاقة وطلب العاملين بالشركة من المحافظ تحسين الطرق وتوفير الأمن ودخول خدمة الصرف الصحي .

ثم توجه الهجان لتفقد مصنع إيجي هولاند والذي يبلغ مساحته٢٤٠٠ متر مربع و عدد العاملين ٤٠ فرد بتكلفة ٢٥ مليون جنيه مصري، والذي يقوم بإنتاج المنظفات و المطهرات و إضافات الأعلاف فى خطين إنتاج .

كما قام بالتوجه إلى قرية العكرشة والمقامة على مساحة ٢٨١ فدان وتوجد بها ورش لتدوير وفرز القمامة كما توجد ورش لاستخراج البلاستيك وتصنيعه وتصنيع خرز البلاستيك ويوجد بها ورش لتدوير المتبقى غير المستخدم من القمامة وتشمل 400 مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الغزل والنسيج وسحب الحديد وتدوير القمامة والكرتون والورق وقام بتفقد مصنع سحب حديد على مساحة ١٨٠٠ متر مربع، والذي ينتج خوص بأطوال مختلفة ويعمل ب ١٠ عمال ثابتين و ١٥ عامل متغير .

واختتم جولته بتفقد قرية الأحراز التابعة لشبين القناطر وقام بتفقد أرض الجمعية الاستهلاكية وأرض الجمعية التعاونية الزراعية، وأشار بضرورة إستغلال باقي الأرض بهما في مشاريع تفيد القرية وأبنائها ، كما تفقد مركز شباب الأحراز والوحدة الصحية، واطمأن على حضانات الأطفال وانتظام العمل في الوحدة الصحية، وأكد علي سرعة إستكمال وتشغيل السجل المدني ووحدة الدفاع المدني لخدمة مواطني القرية.

جاءت الجولة بحضور العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وغريب أحمد علي رئيس مدينة شبين القناطر والنائب سمير صبحي عضو مجلس النواب وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار و فاطمة ذكري مدير عام الرقابة والمتابعة ومحمد فوزي مدير المكتب الفنى بالمحافظة.