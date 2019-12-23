رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض الأهرام للكتاب بالجامعة

كتب: سويفى رشدى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على توسيع قاعدة الشراكة مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لدعم ولخدمة طلابها في مختلف المجالات العلمية والثقافية وكافة العلوم خلال المرحلة التعليمية و مرحلة الدراسات العليا بما يساهم فى تحسين الخدمة التعليمية المقدمة و توفير الكثير من الوقت و الجهد و توفير بيئة مناسبة تساعدهم على التفوق والتميز . جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الأهرام للكتاب والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع مؤسسة الأهرام بقاعة المعارض (A) الملحقة بالمطعم المركزي والممتد من يوم الأحد 22 ديسمبر وحتى 31 من الشهر الجاري وبضم أكثر من 3000 عنوان في مختلف التخصصات والكتب الثقافية والعلمية والعربية والأجنبية وكتب الأطفال والروايات العالمية و أحدث الدوريات العلمية وقواعد البيانات الإلكترونية ، وكذلك الأدوات المكتبية والمدرسية والأجهزة الكهربائية للعاملين بالجامعة مع توافر نظام التقسيط ، وذلك بحضور الأستاذ خالد عارف مدير عام المكتبات الجامعية ، والأستاذ مصطفى شعيب مدير إدارة خدمات العاملين بالجامعة، والأستاذ ياسر عز الدين سالم مدير وكالة الأهرام للتوزيع ، والأستاذ وائل سمير مدير مكتب الأهرام بأسيوط والأستاذ مجدي عبد القادر مدير عام المعارض بوكالة الأهرام ، والأستاذ عرفة مصطفى والأستاذ محمد فتوح المشرفين على المعرض . وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أهمية القراءة و المعرفة كمحور أساسي في مسيرة تقدم الأمم و نهضتها و دورها فى ثقل شخصية الطالب وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية ، مشيراَ إلى قيمة و تميز الكتب المتاحة داخل المعرض والتي تغطى كافة فروع الثقافة والمعرفة والتي تهم أعضاء هيئة التدريس و العاملين المهتمين بمجال القراء والمعرفة .