محافظ أسيوط يستقبل الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق والأنبا ثاؤفيلس أسقف ايبارشية منفلوط

كتب سويفى رشدى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ووفدا كنسيًا مرافق لهما ضم المستشار أشرف لبيب البدراوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والقس أوليجيوس مسئول الوقف في الدير المحرق لتقديم التهنئة للمحافظ بتوليه مهام عمله الجديد معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد. وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بتهنئة الوفد الكنائسي مؤكدًا على اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصرى وروحه السمحة عن غيره من الشعوب مؤكدًا أن التكاتف والتماسك بين أبناء أسيوط هو الداعم الأساسي لكافة الجهود التنفيذية المبذولة في الفترة القادمة لتحقيق التنمية الشاملة. وأشار “عصام سعد” إلى أنه منذ توليه منصبه كمحافظ أسيوط عكف على دراسة العديد من الملفات التي تهم المواطن الأسيوطي بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الجولات الميدانية على مستوى المراكز والأحياء للوقوف على جميع التحديات على أرض الواقع لافتًا أننا نحتاج إلى تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بالمحافظة مشيرا إلى ضرورة استكمال الجهود المبذولة لتطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق مسيرة التنمية في سبيل تقدم الوطن ورفعة شأنه. من جانبه تقدم الوفد الكنائسي بالتهنئة للمحافظ لتوليه منصبه الجديد متمنين له التوفيق والنجاح في مهمته وأن يوفقه الله لما فيه النفع لأبناء المحافظة مؤكدين أن مصر قوية برجالها ووحدتهم علي مر العصور التي صنعت التاريخ وأن مصر تستحق العمل الجاد لإعادة الأمجاد والتنمية والإزدهار في جميع المجالات معربين عن أمنياتهم بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء نحو مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.