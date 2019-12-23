رئيس المقاصة في اجتماعه بالفريق :كل الدعم لميدو .. ولا مكان للاعب المتخاذل

اعلن اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي المقاصة دعمه غير المحدود للجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة احمد حسام ميدو في مسيرته في قيادة الفريق حتي نهاية الموسم.

واكد اللواء عبدالسلام في اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين عقب تدريب الفريق مساء اليوم ان مجلس ادارة نادي المقاصة يلمس الجهد المبذول من الجهاز الفني بقيادة ميدو ، موضحا ان تراجع النتائج ونزيف النقاط مؤخرا يرجع لسوء التوفيق.

وقال اللواء عبدالسلام : لدينا ثقة في تغيير النتائج في الرحلة القادمة وان الجهد المميز والملموس من ميدو وجهازه سيظهر بقوة في المباريات المقبلة ، ولا يوجد قلق لدي الادارة من تذبذب النتائج ، وعلي العكس هناك ثقة في تحسن النتائج في المرحلة المقبلة وتقديم الفريق عروض قوية ونتائج مدوية.

وطالب اللواء عبدالسلام جميع اللاعبين ببذل اقصي جهد في المباريات المقبلة لاستعادة الانتصارات وتحقيق مكانة جيدة وسط الكبار بشكل يليق وكوكبة اللاعبين المميزين بالفريق، لاسعاد الجماهير ، وحذر اللواء عبدالسلام اي لاعب يتخاذل في التدريبات او المباريات مؤكدا ان هناك لائحة للعقوبات والمكافآت تطبق علي الجميع ، ولا يوجد مكان للمتخاذلين بالفريق مهما كانت نجوميته.

وكان فريق المقاصة قد اختتم تدريباته مساء اليوم بالملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمباراة اف سي مصر المقرر اقامتها في الخامسة مساء غدا باستاد الكلية الحربية ضمن الاسبوع العاشر للدوري.