“الأهالي” تنشر صورا من افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان يوسف شاهين للافلام القصيرة بحزب التجمع 

افتتح مدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة، التي تستمر فاعلياتها حتى الخميس المقبل الموافق 26 من ديسمبر الجاري، مساء اليوم الإثنين، بمقر حزب التجمع بميدان طلعت حرب، بحضور المخرج طوني نبيه مدير المهرجان، والكاتبة فريدة النقاش نائب رئيس حزب التجمع، ولفيف من صناع الأفلام الشباب.

ومن المقرر تكريم عدد من الفنانين في ختام الدورة العاشرة يوم الخميس المقبل، والمكرمون هم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة حنان مطاوع، الفنان أحمد فلوكس، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنان محمود حافظ، المخرج أحمد فؤاد درويش.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة العاشرة من مهرجان يوسف شاهين من مدير التصوير رمسيس مرزوق، الموسيقار هاني شنودة، الناقد الأمير أباظة، المخرج محمد حمدي، الفنان أحمد سلامة.

وأعلنت إدارة المهرجان أن جميع عروض الأفلام تنطلق فى الساعة الخامسة مساء خلال أيام فعاليات المهرجان، وستكون مشاهدتها متاحة بالمجان أمام الجمهور، وكذلك الندوات المقامة عقب انتهاء مشاهدة الأفلام.

ويضم المهرجان 41 فيلمًا وزعت على 3 أقسام الروائي القصير، والتسجيلي القصير، وسيناريو قصير أو طويل، واختيرت من بين ما يزيد عن 100 فيلم، ومن أبرزها “المدبح”، “اليتيمة”، “ميكرفون”، “امرأة تطل من النافذة”، “سيناريوهات الرقص على السلالم”، “المهنة سنان”، “ست الحبايب”، “بوابة مصر”، “فشنك”، “صوتك أمانة”، “الشك”، “عائشة”، وغيرها من الأفلام.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=686492431883396&id=45885284538&sfnsn=scwspmo&extid=aWXdrah91O5F3zat&d=n&vh=e