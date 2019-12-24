فريدة النقاش خلال افتتاح مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة : حزب التجمع يؤمن بأن الفن هو العصب الحساس القادر على استلهام نبض الشعب المصري والتعبير عنه

وجهت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش نائب رئيس حزب التجمع التحية للقائمين على مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، والذي يقام في دورته العاشرة بحزب التجمع من 23 الى 26 ديسمبر الجاري، وخصت بالتحية الشباب المشاركين بأعمالهم الفنية في المهرجان، كما وجهت التحية لروح الراحلين من المبدعين الذين ساهموا في بلورة رسالة فنية رائعة للشعب المصري والذي كان آخرهم المرحوم المخرج سمير سيف.

جاءت كلمة “النقاش” خلال جلسة افتتاح المهرجان السنوي الذي يقيمه حزب التجمع، للسنة العاشرة على التوالي، بعنوان “لسه الأغاني ممكنة” ويدير المهرجان المخرج طوني نبيه، أمين اللجنة الفنية بالحزب، ويترأسه الفنان طارق التلمساني، ويشارك في إدارته مدير التصوير الفنان رمسيس مرزوق، كما تضم لجنة التحكيم أسماء فنية كبيرة كل عام.

وأضافت “النقاش” أنه على الرغم من أننا لسنا ضد الترفيه، ولكننا نرى أن الفن يجب أن يحمل رسالة، ليعيش في وجدان الشعوب، وأن قصة مهرجان يوسف شاهين، هي قصة الثقافة في حزب التجمع، والذي منذ نشأته كان يهتم بالثقافة والتي وجدها هي العصب الحساس القادر على استلهام نبض الشعب المصري والتعبير عنه، ولذلك ارتبطت نشأة الحزب بنشأة مسرح الشارع وهي لم تكن مجرد فرقة مسرحية عادية وانما مناضلين يروا أن الفن يجب ان يصل الى الرجل العادي في الشارع كونه حق أصيل من حقوق المصريين، كذلك الامر نظم الحزب نادي سينما عريق، ووصولًا إلى مهرجان يوسف شاهين الذي يثابر على الاستمرار لدورته العاشرة والاستمرار في حد ذاته يعتبر نجاح كبير.

وتابعت “النقاش” أن رسالة حزب التجمع كانت دائمًا ان الفن ملك للناس، وليس للنخبة فقط، والفن الذي يستطيع أن يصبح ملكًا للناس هو فن يعيش للأبد، وليس من المصادفة، أن يكون من مؤسسي التجمع، المخرج العظيم يوسف شاهين، والمخرج صلاح ابو سيف، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وصف طويل من الفنانين المبدعين، الذين ينتمون لنبض الشعب المصري، ويعبرون عنه بقدر من الجمال والولاء لشعبهم، وميزة اليسار وحزب التجمع هو قدرته على أن يصل بالفن كرسالة للجمهور الواسع ليس فقط للنخب.

وقالت فريدة النقاش، أن القضية هي أن الإنسان العادي، هو هدف حزب التجمع، الذي يتطلع لبناء مستقبل جديد يرضى عنه المصريون جميعًا ولن يتم ذلك غير عن طريق الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى، وتعاملت كثيرًا مع الثقافة الجماهيرية وأعرف أن هناك في كل شبر في مصر مبدعين وموهوبين عظماء، ولكن الفشل الذريع في التعامل مع الثقافة في مصر جعل هؤلاء منفيون رغم ابداعهم ومواهبهم ويجب ان نتطلع إليهم ونساعدهم، ولعل مهرجان يوسف شاهين هو خطوة لايصال هذا النوع من السينما إلى جمهور اوسع وخلق الفرص للمبدعين الشباب على إطلاق طاقاتهم لاستعادة الروح الثقافية في مصر من اجل مجتمع اكثر انفتاح تسوده الكرامة والحرية والانسانية التي طرحتها ثورة يناير.