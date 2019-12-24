محمد سعيد الأمين العام لحزب التجمع في حوار لـ “الأهالى”:تفتيت الحركة الوطنية نتج عنه 104 أحزاب لا يعرف عنها المواطن شيئًا

– مواقف الحزب من سياسات الحكومة تحدد المصلحة العامة..– مطلوب إعادة حلف 30 يونيو ولا يشترط نفس التكوين السابق..– التجمع يخوض جميع الانتخابات المقبلة “نواب وشيوخ ومحليات” والانحياز الأول للفقراء..– هناك قرار بتصعيد القيادات الشابة بالحزب إلى مناصب قيادية ومساندتهم..– نولى أهمية خاصة بالمحليات ونراها صانعة الغد لاتصالها اليومي بالمواطن..– خطر الإخوان مازل قائمًا ولكن الحل الأمني بمفرده ليس الحل الأمثل ..– لا أحب فكرة الظهور إعلاميًا و ما يهمنى الحزب بعيدًا عمن يعبر عنه..– مازال أسامة الحراكي مختفيا منذ أكثر من شهرين نريد معرفة تهمته وأين هو ولا أحد يجيبنا

حوار : نسمة تليمة – تصوير : خالد سلامة

لا تكاد تقع عيناك عليه إلا وتجده يفعل شيئا ما، يتحدث مع احدهم بخصوص مؤتمر أو ندوة، ويطلب من أخر أن يهتم بأحد الباترات المعلقة، وينادي على أخير طالبا رقم تليفون أحد أعضاء الحزب فى محافظة بعيدة، وفى كل المشاهد هو مهموم بالكثير، منذ اللحظة الأولى التي بحث فيها عن خالد محيي الدين ولامس كفه مصافحا أياه سبعينيات القرن الماضي بأحد مؤتمرات السيدة زينب، ليعبر له عن محبته وإيمانه به بطوق من الورد ويظل المشهد محفورا فى عقله يسرده كل مرة تسأله فيها عن ذكرياته داخل حزب التجمع، يرتب كل الأشياء وينتبه لصورة مكان أخلص له واحبه عن طيب خاطر، ثم يعود خلف الكاميرا فى هدوء غير مبال بالأضواء أو أن يعرف أحدهم مجهوداته، حتي بعد أن أصبح الأمين العام لحزب التجمع ما زالت طاقات محمد سعيد المضيئة وحماسه فى الحديث عن حزب سياسي خاض معارك بعيدة كان هو شاهدا عليها..

لنا معه حوار خاص

– ما هي أهم الموضوعات المطروحة في الأمانة العامة القادمة المنتظر انعقادها يوم 28 من الشهر الجاري ؟

تعتبر الأمانة القادمة هي الاجتماع الختامي فى 2019 و مطروح عليها 3 موضوعات أولها تقرير عن جولة المتابعة المركزية للحزب فى جميع محافظات مصر، حيث قامت قيادات الحزب بزيارة مقراته وناقشت كل الأوضاع الحزبية والقضايا القومية وقمنا بعمل تقرير للمتابعة المركزية.

هناك محافظات قوية لديها إمكانيات ضخمة تعمل بكفاءة تزيد على 80% و محافظات اضعف تحتاج إلى مساندة منا وهناك محافظات لديها اتحادات شباب واتحاد مرأة وأخري مازالت فى البداية.

ثانيا سيتم مناقشة الإعداد للانتخابات البرلمانية ومجلس الشيوخ والمحليات ونولى كحزب أهمية قصوى للمحليات ونراها صانعة وأهميتها تأتي من اتصالها اليومي بالمواطن لأن كل الخدمات تصب بداخل المحليات، كما ان قانون المحليات أعطي الفرصة للشباب والمرأة بنسبة 50% وهو انجاز كبير جدا حصل عليه الشاب والمرأة المصرية إضافة إلى مناقشة الموقف العام فى المنطقة.

– هل هناك برنامج جديد للحزب يخوض به الانتخابات المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات..؟ وما أبرز النقاط لهذا البرنامج ؟

بالتأكيد، في المؤتمر الثامن ابريل 2019 أصدرنا برنامجا انتقاليا مختلفا نسبيا لكنه منطلق من البرنامج الأصلي للحزب و يتطور طبقا للوضع الذي عاشته مصر منذ 2011 البرنامج قائم على وصف هذه المرحلة بالانتقالية غير المحددة بزمن ولكن محددة بتحقيق أهدافها، الهدف الرئيسي لها الحفاظ على الدولة الوطنية واستقلالية قرارها وهو هدف منذ تأسيس هذا الحزب والحفاظ على الحدود المصرية، وهي نقطة الانطلاق أيضا، أيضا الانحياز للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهو الأخر هدف منذ تأسيس الحزب للحفاظ على الطبقات الفقيرة العمال والفلاحين، البرنامج أيضا يقوم على مساندة الرأسمالية المنتجة التي تصنع ولدينا أمثلة كثيرة مضيئة في مصر تعمل بشكل حقيقي، وضد الرأسمالية الطفيلية أو الريعية، أيضا الحريات، نحن مع حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات.

– تفكك حلف 30 يونيو وتأثيره على المشهد السياسي وهل هناك حاجة لإعادة تكوين هذا الحلف ؟

سؤال مهم جدا، لأن حلف 30 يونيو هو الذي أنجز القضاء على الإخوان وإسقاطهم، وكان متسعا بقدر يصعب الحفاظ عليه بعد نجاح مهمته الأولي والأساسية بإسقاط الإخوان كان يضم من أقصى اليمين إلى أقصي اليسار وبعد هدوء الوضع في مصر وإزاحة الإخوان طبيعي يحدث خلخلة في الحزب لأن التوجهات السياسية والاقتصادية لا تتلاءم مع كل هؤلاء أكثر من 30 مليون واحد، و إعادة الحلف مطلوبة جدا لعمل انجاز تاريخي في تاريخ مصر، ولكن ليس شرطا أن تكون بنفس التكوينات الموجودة في 30 يونيو لأنها تطلب من الدولة سياسات مختلفة وعودة ضم عمال وفلاحين حيث كان لهم دور ضخم جدا في إسقاط الإخوان، لان 30 يونيو لم تكن فى ميدان التحرير ولكن في كل المحافظات على اتساعها ومطلوب إعادة الاعتبار لهؤلاء وتقديم سياسات لحياة كريمة لهم.

الطبقة الوسطى كان لها دور كبير فى 30 يونيو وفى كل العصور هى غاضبة نسبيا وقد يكون لديها بعض الحق وان كنت على المستوى الشخصي أراها غاضبة دون سبب، لأنها بحكم تكوينها وتوجهاتها تريد مكاسب لنفسها، حزب التجمع يريد مكاسب للفقراء وليس لنفسه، وتلك المكاسب أراها حصلت في العصور السابقة خاصة عصر مبارك ولكن ما تفسير عدد السيارات التي تجري في شوارع مصر، هل هم عمال وفلاحون ؟ لا هم طبقة وسطى.

– المؤتمر العام الأخير اهتم بالشباب بدرجة كبيرة .. ما خطة الحزب لتصعيد الشباب في المرحلة القادمة ؟

بالطبع نهتم بالشباب في الحزب ونضع أمامهم كل التسهيلات من اجل بناء قيادات قادمة للحزب، وهناك قرار متخذ أن يتم تصعيدهم خلال المؤتمر القادم لتسليمهم مهام حزبية وتأهيلهم لقيادة الحزب، وكان لدينا 6 من شباب التجمع وشاركوا بشكل جيد خلال المنتدى الدولي لشباب العالم المنعقد مؤخرا ، كما أن هناك قيادات شبابية تقلدت مناصب رسمية منهم إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، والتجمع حريص بشدة على دعم القيادات الشابة داخل الحزب في القاهرة والمحافظات.

– ما استعدادات الحزب للانتخابات القادمة ؟ وهل سيشارك فى كل الانتخابات؟

يشارك الحزب في كافة الانتخابات القادمة سواء محليات أو مجلس النواب أو الشيوخ وبالنسبة للاستعدادات على الأرض فقد طلبنا من المحافظات أن توافينا بأسماء الأعضاء المرشحين في المحليات أولا، وثانيا تجهيز دورة تدريبية لهم، وثالثا ندرس التحالفات مع القوي والأحزاب التي يمكن التحالف معها ورابعا نستعد أيضا للإنفاق المالي على الانتخابات.

الأهم إننا سنقوم بعمل برنامج انتخابي لانتخابات المحليات يتم صياغته طبقا للوضع الحالي ولبرنامج الحزب.

– هل مازال خطر الاخوان قائما ؟

خطر الإخوان قائم وسيظل لفترة طويلة قادمة لأن مقاومة هذا التيار ليس بالأمن وحده، الحكومة حتى الآن تستخدم المواجهة الأمنية للقضاء عليهم وهو ضرورة ولكن ليس وحده الحل، لان هذا التيار تغلل في المجتمع على مدى 80 سنة أو أكثر، كتبنا كثيرا، أننا نحتاج إلى برنامج ثقافي وعالمي وتعليمي لمواجهة هذا التيار المتخلف السلفي وكل التيارات المتأسلمة، يقولون للناس ” احنا بتوع ربنا ” والباقي ضد الدين، وبالتالي المواطن لا يناقش ويحتاج إلى توعية طويلة جدا، التعليم من أهم الأشياء المحاربة له نحتاج إلى تغييرات المناهج وفى الإعلام وفى الثقافة، لابد من حدوث مجموعة أشياء منها توسيع الحريات ليتوافق مع ما نريده من أهداف على سبيل المثال اندهشت حين قبض على إسلام بحيري وكان تصرفا غريبا جدا من حكومة تواجه التطرف والإخوان والتأسلم ثم انه بعد خروجه من السجن أصبح نجما في الفضائيات وهو أمر متناقض.

80 % من المدرسات فى الحضانة ينتمون لهذا الفكر لذا نحتاج إلى تطهير المؤسسة التعليمية لأنها هي التي تبني شخصية الطفل، تنبهت مصر لهذا الخطر ومطلوب تطهير تلك المؤسسات وإبعادهم عن التعامل مع الجمهور.

– مساحة الحريات ضاقت جدا في الفترة الأخيرة كيف ينعكس ذلك على إدارة الحزب أو المؤسسات الإعلامية؟

الحريات عملية نسبية لا توجد حريات مطلقة في اى دولة في العالم بما فيها بريطانيا التى يقولون انها اخترعت الحريات، بالفعل مساحة الحريات ضاقت نتيجة المواجهة التى كانت فيها الدولة مع عدو وهو التيار الديني، عدو شرس ليس بمفرده ولكن بمساعدة العديد من أجهزة المخابرات فى العالم، وأخرها مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا أراها موجهة ضد مصر، وضد المصالح المصرية الموجودة فى البحر المتوسط، لن يتوقف الدعم للتيار المتاسلم لأنه كان مشروع الغرب .

– ولكن ألا يؤثر ذلك على عمل الحزب وتواصله مع الجماهير؟

ندير الحزب بأوسع ديمقراطية داخلية في الحزب لدينا اجتماع اسبوعى ينعقد فى المجلس الرئاسي المكون من 11 زميلا نتحاور فى كل القضايا والموقف يتحدد طبقا للآراء الموجودة إضافة إلى الاجتماع السياسي المنعقد كل شهر ونصف، لمناقشة القضايا المفترضة خلال المرحلة القادمة ثم الأمانة العامة التي تضع خطوطا سياسية وتنظيمية.

لا ينفرد أمين محافظة بالقرار، ويصدر حسب أغلبية الآراء، علاقتنا بالجماهير متأثرة نسبيا بقدر من التضييق على الحريات بالطبع، لا يمكننا عمل مؤتمرات جماهيرية في الشارع كما كان معتادا، ولهذا نلجأ إلى البدائل باستخدام المقرات الموجودة في كل محافظات مصر، نعمل مع المؤسسات الموجودة من نقابات وجمعيات وأحزاب ولجان نقابية فى المصانع.

– الحياة السياسية والحزبية حاليا تشهد أزمة الآن والبعض يراها مجرد شكل … هل يرجع ذلك الى النظام نفسه أم الى الأحزاب و اقتراحاتك للخروج من ذلك وتعليقك ؟

سؤال مهم طبعا، منذ 25 سنة كتب د. إسماعيل صبري أن مستقبل الأحزاب في العالم في خطر لان مجموعات الضغط وغيرها سيكون لها الدور الفاعل فى المستقبل أكثر من الأحزاب، كما انه نتيجة اختراع وسائل التكنولوجيا الجديدة لم يعد المواطن يذهب الى الحزب أو يذهب الحزب اليه لمعرفة الأخبار ولم يعد لديه وقت لمؤتمر أو ندوة الآن، الجميع يعاني من ذلك، هو يستخدم الانترنت كل الأحزاب تعانى من هذا، ولولا ان قيادات التجمع مهتمون بتفعيل العمل الحزبي كان ممكن نكون جزءا من الشكل.

المسؤولية تقع على الاثنين معا الدولة بأجهزتها وقوانينها التي تعيق الحركة والأحزاب، عندما يشرع مجموعة من الناس لتأسيس حزب وما هو الحزب من وجهة نظرهم؟

اسمع عن وجود 104 أحزاب فى مصر وهو أمر مزعج لأن المواطن لا يعرف عنهم شيئا، حصل على ترخيص للحزب وعمل مقر وحيد فى القاهرة بجوار الإعلام والسلطة واكتفى بهذا القدر من العمل، وليس له اى صوت إلا عندما يستدعى من الدولة أو الأجهزة لإعلان موقفة ثم يختفي مرة أخري. فقط لا غير أسمع عن أحزاب لم أكن أعرفها.

– ما تفسيرك لهذا العدد الكبير من الأحزاب ؟

سببان من وجهة نظري الأول ان البعض يعتقد أن هناك وجاهة لأن يصبح رئيسا للحزب أو أمينا لأي موقع ويتم تفصيلها على مقاسهم، السبب الثاني انه كان هناك توجه فى الدولة لعمل أحزاب مصنوعة بعد 25 يناير لتفتيت الحركة الوطنية، بدلا من اقتراب المواطن من الحزب الذي يشعر أنه يعبر عنه يتم إغراؤه أنه سيصبح رئيس حزب والمسألة سهلة والحزب يخرج ب50 عضوا ويعلن حزبا وهذا هو ما حدث، وحتى قبل ثورة يناير كان هناك أكثر من 40 حزبا، الثورة ليست سببا هى رغبة فى تفتيت الحركة الوطنية.

– إذن ما الحلول؟

تطلق حرية تكوين الأحزاب” بجد” وليست بصناعة وليست بتوجيه، يقال فى القانون لكل مواطن الحق فى تكوين حزب دون شروط سوي الشروط التقليدية المرتبطة لعد وجود أحكام قضائية، والبرنامج يتلاءم مع الوضع فى المجتمع المصري، فيكون برنامجا وطنيا حقيقيا ومع توجهات الشعب المصري الذي يريد دولة مدنية حديثة وهكذا يكون الدستور، كيف يقول الدستور أن مصر تسعي لبناء دولة مدنية حديثة وهناك حزب النور السلفي معه تصريح رسمي ويعمل على الأرض المصرية؟ الأحزاب ذات الخلفية الدينية لا تتواءم مع الفكرة لأن هناك رغبة فى تواجد هؤلاء من الأحزاب الدينية أو ان توازنات القوي لا تسمح بالتعامل بجدية معهم.

– بعض المواقف.. الحزب يؤيد للحكومة ومواقف أخري يكون معارضًا ما معيار الحزب في ذلك وكيف تري الهجوم أحيانا على التجمع ؟

موقفنا من السياسة الحكومية معيارها الوحيد لدينا هو هل هذا التوجه أو الإجراء فى صالح الأغلبية من الشعب المصري أم لا؟ على سبيل المثال زيادة الأسعار للسلع والفجائي كنا ضد ذلك وأعلنا موقفنا، وضد قرار الاقتراب من صندوق النقد الدولي وأعلنا عن إجراءات بديلة تغنينا عن هذا القرض الذي تسبب في رفع الأسعار، معيار الحفاظ على الوطن فى مثل تلك الظروف لأن حولنا أمثلة واضحة جدا فى دول أخري، وقت تيران وصنافير رفضنا قرار الحكومة بالاتفاقية، وقلنا رأينا بوضوح، هكذا تتحدد مواقفنا والدفاع عن الطبقات الفقيرة، أما الزملاء أو الأصدقاء أو المواطنون المختلفون مع الحزب نقدر مواقفهم جدا اذا كان الاختلاف موضوعيا ونناقشهم كثيرا سواء في المقابلة الشخصية، ولكن الخروج عن آداب الحوار لا نرد عليها.

– هناك أحد أعضاء المكتب السياسي بالحزب وهو أسامة الحراكي اختفى منذ أكثر من شهرين والبعض يلوم على حزب التجمع لتأخر إعلانه عن هذا الاختفاء فما تعليقك؟ وإلى أى مدى وصلتم لمعلومات عنه؟

التأخير في الإعلان عن الاختفاء لم يكن طلبنا، ناقشنا الموضوع منذ أول لحظة وأرسلنا رسالة للمختصين سواء الداخلية أو النائب العام ولكن كان هناك طلب من أسرته عبر الزملاء المتصلين بالأسرة شخصيا ألا نتعجل لأنه من الممكن أن يكون الموضوع بسيطا ومجرد سؤالين وسيخرج، وبعد مرور فترة الانتظار أرسلنا رسالة لوزير الداخلية رسميا نسأل أين أسامة الحراكي الذي قبض عليه في تاريخ كذا، ولم يردوا لفترة طويلة، وأرسلنا للنائب العام نطالبه بالتحقيق فى اختفاء أسامة، وأرسلنا للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أرسل للداخلية، وجاء الرد على المجلس و أرسل لنا صورة بالرد أن أجهزة الأمن لا تعلم عنه شيئا.. فقلنا من الممكن أن يكون لدي أجهزة أخرى والنيابة استدعت أحد الزملاء فى الحزب لمناقشة بلاغ النائب العام وقال ما استطاع قوله فى المحضر، وطالب النيابة بالبحث عنه، وحتي الآن ليس هناك جديد.

– القبض على الحراكي وهو عضو مكتب تنفيذي هل يعني أي توجه سلبي تجاه الحزب من قبل النظام ؟

بالتأكيد القبض على عضو في حزب التجمع وليس فقط عضو مكتب سياسي نحن نهتم بالأعضاء بصرف النظر عن موقعهم الحزبي وبالتأكيد يشكل تصرفا سلبيا بين الحزب والحكومة والنظام نفسه أن عضوا فى حزب شرعي يقبض عليه من البيت ثم يختفي، نحن لا نطلب الإفراج عنه نريد معرفة مكانه وتهمته وكل ذلك لا إجابة عنه حتى الآن.

– انضممت لحزب التجمع في عمر 27 سنة ما ذكرياتك فى الحزب ؟

كنا نقرأ في الصحف فى مجلة شهيرة اسمها الطليعة كانت تصدر عن الأهرام عن خالد محيي الدين ولطفي الخولى وفؤاد مرسى ورفعت السعيد ولا نعرفهم، قرأنا أن خالد محيي الدين يؤسس منبرا لليسار وقت السادات، واجه صعوبات شديدة جدا لم يسبق لها مثيل في معركة تأسيس الحزب رغم أن الرئيس وقتها هو الذي أراد تكوين منابر ، حزب منبر اليسار أصبح التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، كان هناك هجوم إعلامي بمن فيهم الرئيس شخصيا على الحزب وقياداته وأنهم كفرة وملحدين “و بتوع موسكو” كانت من أصعب المعارك ورغم ذلك نجحنا.

أتذكر أنهم أرسلوا لى بان الدكتور رفعت يريد رؤيتي في الحزب “قلت هايفصلني ولا ايه” وسألني عن عملي فى التأمينات فى حوار لا يستغرق 7 دقائق وطلب مني التفرغ للحزب والعمل ولم أفكر لأنه تكليف حزبي يجب أن يفعل حتى لو كان في صالح الشخص أو غير صالحه.

و اعتز به ولا يوجد اى مقابل إلا أنني مؤمن بالفكرة ويجب اعطاؤها وان تضررت في دولة مثل مصر لا تؤمن بالمعارضة وقيادات الحزب تضرروا كثيرا بشكل أكبر من مؤسسي الحزب والعاملين به وفصلوا من جامعاتهم ووظائفهم .

– أنت دائما خلف الكاميرا رغم مجهودك عبر السنين وتاريخك ومبادئك وإخلاصك ألا تأتي لحظة تخبر نفسك أن المقابل اقل كثيرا مما دفعت.؟

نهائي، أنا لا أحب كثيرا فكرة الظهور إعلاميا ما يهمنى الحزب من يعبر عن الحزب أي شخص منا يعبر عنه لا مشكلة، لا يشغلني ذلك، ولا أندم على شيء فعلته برغبتي وكنت سعيدا وقتها لأنها ثقة أفخر بها ولم أغادر الحزب سياسيا أو متفرغا حتى الآن.

– ما المقولة أو الحكمة التى تراها أمامك بشكل دائم خلال مسيرتك؟

الحكمة التى أحبها هى تعبير استاذ خالد محيي الدين حين قال لنا ” اجعل الحزب رقم 2 فى حياتك كلنا لدينا أسر نعطيهم الأولوية”، اقتنعت بمقولته واعتبرت الحزب لزمن طويل جدا رقم واحد فى حياتي وليس رقم 2 ومازلت عندما أصل إلى هذا المقر لا أغادره إلا بعد انتهاء كل الأعمال المطلوبة مني له ولمصلحته أنجزه على أكمل ما يكون بمساعدة الزملاء بالطبع.