خالد حريب يكتب:محمد صلاح وعلم مصر في قطر

يوميات محمد صلاح وعلم مصر في قطر *بقلم خالد حريب

طبعا حصول النجم العالمي محمد صلاح على لقب أحسن لاعب في بطولة العالم للأندية هو حدث كبير. . وأن يتوج نادي ليفربول بطلا للعالم هو أمر طبيعي لفريق متكامل .. أما غير الطبيعي فهو ما حدث أثناء وبعد نهاية المباراة من حوار متناغم بين الجمهور المصري الذي تابع المباراة في استاد خليفة بالدوحة والرمز الموهوب أبوصلاح.

وكنت أتمنى ألا أخلط الرياضة بالسياسة ولكن هذا ما حدث هناك ولابد أن أكتبه .. زحف المصريون المقيمون في قطر وما حولها لتشجيع ابنهم المحبوب صلاح الذي يتقدم في مساره بخطى ثابتة وموهبة فذة .. اختار المصريون تشجيع فريق ليفربول محبة في ولدهم المحترف في صفوفه وذلك عكس الغرام المصري القديم بكرة أمريكا اللاتينية وسحر البرازيل. . منذ بداية البطولة والمصريون في المدرجات وكان اسم صلاح هو الأبرز في الهتافات المتوالية، وهو مالفت انتباه الصحافة والإعلام والمراقبين، وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة النهائية تلقى صلاح سؤالا عن تفسيره للهتاف باسمه في المدرجات؟ وأجاب صلاح برشاقة: إنهم المصريون وأنا أحب ذلك.

ومع صافرة انتهاء المباراة الصعبة التي فاز بها ليفربول اشتعلت المدرجات من جديد بالهتاف وكان العلم المصري خفاقا.

هنا بالتحديد تم تسجيل أجمل أهداف صلاح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بل وبعد إنتهاء المباراة نفسها .. الدوحة التي طالما حفرت الحفر وطالما أوغلت في كراهية بلادنا .. الدوحة التي جعلت نفسها ملاذا آمنا لكارهي الحياة من الاسلامجية الإخوانجية الإرهابيين يدخلها صلاح بموهبته ليسجل ذلك الهدف البديع عندما تلقى العلم المصري وكانت “باصة” بالمسطرة من مشجع مصري بالمدرجات لينطلق به أبوالصلح محافظا عليه مفرودًا على كتفيه أمام وكالات أنباء الدنيا لتكون رسالة محبة ووطنية والتزام.

سيقول نفر إن التصرف عادي ولا دهشة فيه ..وأقول للأستاذ العدمي قولك غير صحيح .. صلاح المحترف ليس مضطرا في هذه الأجواء أن يلف جسده بتلك الراية المقدسة هو محترف ويلعب باسم نادي إنجليزي على أرض شبه معادية وفي ظل توتر حول غاز المتوسط ومقدمات حرب على الأراضي الليبية يغذيها هتلر التركي .. وكان الأسلم لصلاح أن يفلت بلقب أفضل لاعب في البطولة صامتا ولكنه لم يفعل ذلك.

ثم تعالوا هنا .. ماكينة الإعلام التي اشتغلت بكامل طاقتها تهليلا ودعما لتصريح اللاعب تركي الأصل الذي قال كلاما ساذجا عن الصين ومسلمي الإيجور .. هل كانت تعمل من أجل الرياضة وكرة القدم أم كانت تمارس سياسة .. ورغم الفارق الكبير والمقارنة الظالمة فإنني مضطر للقول إن هدف صلاح برفع العلم المصري هو أكثر شرفا وكرامة من تلاعب ماكينات الإعلام المعادية .. لذلك أنا احتفل به على طريقتي الخاصة.

ومن اغترب وجلس في المدرجات لتشجيع فريق مصري حتى لو كان هذا المغترب ليس رياضيا سيعرف رجفة القلب كلما ارتفع العلم المصري في السماء.. لذلك سعدت بابنائنا الذين تابعوا بطولة العالم للأندية وشاركوا صلاح في إحراز هدف خارج السياق.

المدرجات والجماهير والعلم واللعب الواضح بين المحترف وجماهيره لعبة سريعة بطريقة وان تو وهدف مؤكد سليم تماما، وبعد أن سكن الشباك كان طبيعيا ان يسكن صلاح قلوب أكثر من مائة مليون مصري .. تسلم ياولدنا العزيز.