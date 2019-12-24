إقبال بركة تكتب:نحن و العبث بالتاريخ

شكشكة الشخصية المصرية ..( 2) نحن و العبث بالتاريخ إقبال بركة

نحن شعب يجهل تاريخه. فالتاريخ الذى درسناه فى المدارس والجامعات مبتور ومبتسر ويحتاج لإعادة كتابته، و رحم الله الكاتبة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد التى طالبت بإعادة كتابة التاريخ المصرى و لم يلتفت لندائها أحد. التاريخ هو القوة الدافعة للأمم فمنه تستمد الوعى بما مضى فتصلح ما فسد، وتضيف ما افتقد، وتتعلم من أخطاء السابقين، و تهفوا إلى تكرار و تطوير إنجازات العظماء .

التاريخ يحدد للشباب بوصلة الاتجاه، ولكننا اليوم نجد شبابا تائها ضاعت منه معالم الطريق . شباب اليوم لا يعى ذاته ويجهل أمجاد بلاده التى كانت مشعلا للحضارة اهتدت على نورها كل الشعوب، ولا يعرف طريقًا إلى المستقبل ويبحث عن الهروب من الحاضر، حتى الى بلاد تفتقر ما يسعون اليه و يهربون من غيابه فى بلادهم .وانظر الى الزحام حول السفارات الغربية وطوابير الراغبين فى الحصول على جنسياتهم !! فهل المثقفون مسئولون عن هذا الضياع ؟ إن كل المحطات المهمة فى تاريخنا محل خلاف بل تناقض بين مثقفينا، ثورة عرابى، ثورة 1919، حادث 4 فبراير، حريق القاهرة، ثورة يوليو، وكذلك ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 !! تقييمنا للشخصيات التاريخية يتراوح من التقديس الى اللعن والإدانة، بدءا من محمد على الكبير إلى الخديو اسماعيل الى مصطفى كامل الى سعد زغلول الى جمال عبدالناصر الى الرئيس حسنى مبارك..إلخ.

أول من بدأ العبث بالتاريخ كان الاحتلال البريطانى لمصر (1882م-1923م) حيث سيطرت سياسة مستشار التعليم «دنلوب» الانجليزى وخلفاؤه على المقررات المدرسية، وتحولت دروس التاريخ فى المدارس الى مجرد سرد لحياة الحكام مع التركيز الشديد على الفتح العثمانى و محمد على . كان المستشارون الإنجليز والقلة الحاكمة ومثقفوها يريدون قطع علاقة التلميذ بأصوله التاريخية حتى يصير مجرد دمية تتعلم لكى تتوظف ولا تخرج عن إطار الطبقة العاملة الكادحة، خاصة إذا كان من أبناء صغار الفلاحين والعمال . و اتفق معهم بعض أبناء الطبقة العليا من المصريين الذين انحدر أغلبهم من أصول تركية، ومنهم النائب محمد عزيز أباظة الذى قال فى البرلمان إنه “لافائدة من أن يشمل التعليم الأولى علوم الجغرافيا والتاريخ والأفضل أن يدرس التلاميذ الشادوف والنورج وكل ما يتعلق بالزراعة” ! ثم أبدى تخوفه من أن خريجى المدارس الإلزامية الذين “أصبحوا يرتدون جلابيب مكوية أو طواقى بالأجور وأحذية ملونة.”. ! ثم تغيرت تلك السياسة بعد ثورة 1919م خاصة بعد تصريح 28 فبراير وبعد صدور دستور 1923م و تشكيل أول حكومة ليبرالية فى وجود الاحتلال 1924م. و رغم ذلك استمر تجاهل الشعب والحركة الوطنية والجهل بالبعد العربى.

و بعد حرب فلسطين عام 1948م بدأ الاهتمام بتاريخ البلاد العربية والتخطيط لأن يصبح التاريخ عاملا مهما فى بناء المواطن المستنير. وبعد ثورة يوليو تأثرت مناهج التاريخ و سياستها وأهدافها بالاتجاهات الجديدة للثورة وأضيفت للمناهج موضوعات عن الكفاح العربى و نقد النظام الملكى وإبراز دور الاحتلال والتدخل الأجنبى فى تخلف الاقتصاد المصرى والاشتراكية الخ، ولكن بعض المناهج بالغت فى نقدها للماضى فكأنه كله كان سوادًا وعبودية واستغلالا للإنسان المصرى، ثم تكرر الأمر بعد عام 1970 م فتغيرت المناهج لتواكب الأحداث واتجاه مصر إلى الانعزال ونبذ الاتجاه القومى الخ..

وهكذا استمر مسلسل التلاعب بعقلية النشء وفقا لسياسة و اتجاهات النظام الحاكم ونستكمل فى الأسبوع المقبل باذن الله تعالى .