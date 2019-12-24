بيان عاجل من محافظة الاسكندرية يحذر المواطنين من الطقس السئ والامطار

كتب احمد سلامة

اصدرت محافظة الاسكندرية بيانا اليوم يتضمن تحذيؤات للمواطنين وتعليمات يجب اتباعها خلال موجة الطقس السئ التى تجتاح المحافظ اليوم . وقال البيان إن رفع درجة الاستعداد تأتي وفقا للبيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة تتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية. وشددت على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أية مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. ونوهت بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار. وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: • عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. • عدم ‏ااإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. • عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. • عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار. • تقليل التحرك بالسيارات أعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء وحتى نهاية غدا الأربعاء للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. • عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار. • تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد.