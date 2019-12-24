الفنان محمد صبحى:الفن أصبح يخاطب غريزة الجمهور

كتبت غادة إبراهيم

قال الفنان محمد صبحى،رفضت منصب وزير الثقافة،لاقتناعى التام أن منصب الوزير يدير فقط إنما الفنان هو صانع للثقافة،مضيفا إلى أنه يوجد سياسات خاطئة،قائلا”مش هقدر أقولها”. وأشار صبحى إلى الفنان من الأفضل أن يخدم وطنه أفضل من اى منصب ،مضيفا إلى أنه ضد تعيين الفنان فى وزارة الثقافة،ويجب تطوعه دون مقابل مادى. وعن دور الفن الحديث قال أغلب المعروض يخاطب غريزة الجمهور،قائلا”الجمهور إللى يضحك على قلة دب قليل الأدب”مشيرا الى انه قدم ٢٣ فيلم سنيمائى ولم يخجل من أحدهم،وعن غيابه عن السينما قال فى الوقت الحالى يا أبيع نفسى يا أبيع السينما وأنا قررت اشترى نفسى،مؤكدا أنه لم يشاهد سوى الأفلام القديمة. جاء ذلك خلال حضوره ندوة عن الثقافة وبناء الإنسان بجمعية الشبان المسلمين ببنها.