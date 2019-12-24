المنيا: اسامه سيد عبد العال

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين دلجا بحوالى 4 كم مركز ديرمواس نتيجة اختلال فى عجلة القيادة، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين. اطمئن المحافظ على حالة المصابين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحيه ،كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال اقامتهم بمستشفى ملوى العام لاستكمال العلاج ، موجهاً مسئولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم ، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى . كما قدم المحافظ واجب العزاء لذوى المتوفين بالحادث بمستشفى ديرمواس المركزى، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. هذا وقد أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين جميعهم من مركز ديروط التابع لمحافظة محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى بديرمواس