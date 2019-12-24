استجواب ضد وزير التعليم لإهدار 2 مليار جنيه

تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن تدني منظومة التعليم وتخبط الوزارة فى قرارات تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، وغياب وجود خطة واضحة لتطوير التعليم نتيجة تضارب القرارات. وأوضح الطلب أن عدم وجود دراسة دقيقة لمشروع تطوير التعليم تسبب فى إهدار ما يتجاوز 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تكبدته الوزارة من أعمال تطوير بنية تحتية رقمية لم تستوعب تشغيل النظام الالكتروني مما تسبب في فشل التجربة وتكبد الدولة مصرفات باهظة ايضا.

وأضاف فؤاد، أن الوزارة فشلت في تطبيق النظام التراكمي ومخالفتها للقرارات المنظمة له وعدم الالتزام بالامتحانات المقررة فيه، ومخالفة الامتحانات للمقررات الدراسية بالمخالفة لأحكام قانون التعليم والقرارات المنظمة له، ثم غياب تام لتأهيل المدرسة والمعلم والطالب للتعامل مع هذا النظام الجديد مما سبب ارتباكا رهيبا في الأسر المصرية والنظام التعليمى.

إهدار 7 ملايين جنيه بالمصرية للملاحات

تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن إهدار 450 ألف دولار ما يقرب من 7.2 مليون جنيه، بالشركة المصرية للملاحة البحرية. وقال الطالب؛ تعطلت الماكينة الرئيسية للسفينة (مرسي علم) وهي في طريقها الي ميناء بورسودان وأضطرت الشركة الي قطرها حفاظاً على أرواح الطاقم والسفينة وقد تركت على الرصيف بتاريخ 26 ابريل 2018 وانتهت من تفريغ شحنتها بتاريخ 28 ابريل، وتبين أن العطل جسيم ولا توجد إمكانية للإصلاح بميناء بورسودان ويلزم قطرها لمصر.

وبسبب تقاعس رئيس مجلس الإدارة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة السفينة لمصر وظلت محتجزة من 26 ابريل 2018 حتي 11 ابريل 2019، وتم الحجز على السفينة في ميناء بورسودان من قبل هيئة ميناء بورسودان لعدم قيام الشركة بسداد كامل مصروفات ورسوم الميناء ويطالب الوكيل السوداني الشركة بسداد 450 ألف دولار مصاريف ورسوم الميناء لتتمكن السفينة من المغادرة.

1 % فقط تصالحوا في مخالفات البناء

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان البرلمانية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر لمدة 6 أشهر ونهايته في 8 يناير 2020. وأن مخالفات الإسكان بلغت أكثر من 3 ملايين مخالفة طبقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولم يتم التصالح إلا على 30 ألف مخالفة بما يعادل 1% من الإجمالي فقط.

وتابع رئيس اللجنة؛ أنه بحث مشكلة عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح بعقد اجتماعات باللجنة داخل البرلمان منها الخوف من المغالاة في الأسعار، وعدم تحرير محاضر ضد المخالفين وابتعاد البعض عن الدخول في دائرة القانون والتصالح، ومن هنا بدأت اللجنة في عقد اجتماعات مكثفة في حضور وزير الإسكان وتم طرح عدد من الإشكاليات التي أدت لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لعام 2008، وبالتالي فالمخالف قبل ذلك التاريخ لا يدخل تحت طائلة التصالح وتم تعديلها بإضافة وما قبله من قوانين منظمة، فكل مخالفة قبل ذلك البناء تدخل ضمن القانون.

غياب صيانة الكباري يهدد بكوارث

تقدم النائب محمد عبدالله، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والنقل والمواصلات حول تكرار حوادث السقوط والتصادم التي تحدث على الكبارى، وغياب الصيانة الدورية لها.

وأضاف أن الحمولة الزائدة لسيارات النقل وعدم الالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمنشأة فى موعدها سبب سوء حالة الكبارى، خاصة في القاهرة والجيزة، وأن انهيار الكبارى يقع أحياناً بسبب طريقة إنشائها الخاطئة.

وأشار إلى أن الأسوار الحديدية لبعض الكباري هشة لا تناسب حركة السير عليها، إلى جانب أنها منخفضة، وبخاصة الكبارى التى تحتوى على منحنيات، حيث إنها لا تحول بين السيارات والسقوط على الأرض لحظة التصادم، فتحدث نتائج كارثية.

وطالب النائب بسرعة نقل إشراف الكبارى ذات الأهمية إلى هيئة الطرق والكبارى، التى تمتلك القدرة على الحفاظ على تلك المشروعات.

معطرات الجو تسبب السرطان

تقدم النائب طارق متولي، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن ما يتم إنتاجه ببعض المصانع من معطرات الجو” مصنعة من خامات مجهولة المصدر غير مطابقة” للمواصفات، بما يشكل خطورة بالغة على المواطنين.

وأوضح أن الدراسات أثبتت وجود نسبة كبيرة من المواد التى تستخدم فى صناعته تؤدى إلى الإصابة بالأمراض السرطانية ومشاكل فى الجهاز التنفسى، حيث تحتوي على مواد كيمياوية معروفة باسم المركبات العضوية المتطايرة، والتي تبدأ على شكل مواد صلبة أو سوائل لكنها تتبخر بسهولة في الهواء.

وأشار إلى أنه بلغ حجم الاستثمار فى صناعة معطرات الجو 1.72 بليون دولار أمريكي مع نهاية 2016 مع تكهنات بارتفاع يصل إلى 20%، وتتوافر معطرات الجو في صورٍ شتى؛ رذاذ وهلام (جل)، وشموع وفواحات، وبخور، وغيرها، وقد لا يخلو مكان عام من وجود معطرات الجو، مطالبًا بتشديد الرقابة والإجراءات اللازمة للتأكد من مدى صلاحية المعطرات المنتجة على صحة المواطنين.

حملة إنقاذ المشردين

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، بإطلاق دعوة لإنقاذ المشردين بالشوارع من البرد القارس مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة على معظم المحافظات، مؤكدًا أنه رغم جهود وزارة التضامن الاجتماعي وتكثيفها لحملات إنقاذ المشردين من الشوارع، إلا أننا ما زلنا بحاجة لمزيد من الجهود لمساعدة الوزارة من قبل رجال الأعمال والجمعيات الأهلية والجهود الذاتية.

وأضاف أن هناك 11 دور رعاية لأطفال الشوارع ولكبار السن المشردين توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لهم، يتم نقلهم إليها بعد وصول الحملة وفرق التدخل السريع إليهم، ومازلنا بحاجة لمزيد من الأماكن ومزيد من فرق البحث والإنقاذ.

أصحاب متلازمة داون

أكد النائب فايز بركات، عضو لحنة التعليم، غياب الثقافة المجتمعية لدى المصريين فى التعامل مع حالات متلازمة داون، مما يسبب العديد من المشكلات النفسية والمجتمعية، ليس فقط لأصحاب متلازمة داون ولكن لأسرهم أيضًا.

وأوضح أن بعض الأسر تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال من أجل التسول، إضافة إلى أن تلك الحالات لا تنجح فى الدمج، حيث إنه يطبق فى كثير من الأحيان بشكل يشعر الطفل بأنه غير سوي، نظراً لوجوده بمفرده وسط عدد كبير من الأسوياء.

وأكد النائب ضرورة تطبيق الدمج فى حالات الإعاقة الذهنية وبشكل صحيح، مطالبًا بالتوسع في المشروعات الهادفة إلى رعاية الموهوبين منهم، وتقديمهم للمجتمع للاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم.