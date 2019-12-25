“غرفة البحيرة” تعلن عن مشاركة التجار فى مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الاسعار وتشجيع المنتج المصرى

صرح المحاسب فتحى مرسى – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة أن التجار المنتسبين للغرفة أكدوا مشاركتهم فى مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تأتى لصالح المواطن البسيط ومحدودى الدخل.واضاف مرسى أن المبادرة تتضمن منح حاملى البطاقات التموينية ما قيمته مبلغ 1250 جنيها للفرد فى صورة منحة عبارة عن خصومات فى كافة السلع المنتجة محليا وكذلك خصم يصل إلى 30% لحاملى البطاقات التموينية،بينما يسفيد المواطن العادى من غير حاملى البطاقات التموينية بخصومات تصل إلى 20% على كافة المنتجات مصرية الصنع..وأضاف مرسى أنه تم توقيع إتفاق بين الغرفة من و أكثر من 60 سلسلة تجارية وتاجر فى مختلف المنتجات سواء الغذائية أو الادوات والأجهزة المنزلية وغيرها من إحتياجات الأسرة المصرية وسوف تعلن الغرفة التجارية قريبا عن أسماء وعنوانين المشاركين من التجار فى كافة مدن محافظة البحيرة،مشيرا إلى أنه جارى الإعداد لمعرض كبير بمدينة دمنهور يحتوى كافة المنتجات ومن المقرر أن يستمر 6 أشهر كاملة.وكان مجلس إدارة الغرفة التجارية قد عقد إجتماع فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مبادرة لتحفيز المواطن على شراء المنتج المصرى والعمل على خفض الأسعار وقد قرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مبادرة السيد الرئيس فى مختلف مراكز ومدن محافظة البحيرة..وأكد مجلس الإدارة أن مبادرة الرئيس تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على المواطن البسيط وكذلك دعم المنتج المصرى وتشجيع المستهلك على شراء منتجات بلاده.