عصام مرعي لـ “الأهالي”:لاعبو الزمالك حصلو على 100 ألف مكافأة الفوز العام الماضي مقابل 3 الاف هذا الموسم

رغم تغيير الجهاز الفني للزمالك بالكامل بداية بالاطاحة بالمدير الفني الصربي ميتشو والاستعانة بالفرنسي كارتيرون، ثم تغيير الطاقم المعاون له ايضا باستبعاد عصام مرعي وتصعيد سامي الشيشيني وامير عبد العزيز بدلا منه الا ان أزمة الزمالك مازالت مستمرة ولا يزال يواجه صعوبة في استعادة الانتصارات والاداء الجميل، لذا التقت الاهالي بعصام مرعي المدرب العام السابق للزمالك في محاولة لمعرفة اسباب تدني مستوى ونتائج الزمالك في الفترة الاخيرة.

أكد عصام مرعي أن سبب تدني مستوى لاعبي الزمالك وتراجع نتائج الفريق يعود الى الازمة المثارة بين أغلب اللاعبين وادارة النادي، حيث ان هناك مستحقات متأخرة لهم، وحصلوا على اكثر من وعد من رئيس النادي لتسديدها أخرها انه وعدهم بصرفها بعد مباراة انبي ومازيمبي الا ان خسارة الفريق في المبارتين والازمة المالية التي يمر بها النادي حالت دون ذلك.

أوضح مرعي ان رئيس النادي تحدث بعصبية مع اللاعبين بعد الخسارة الثقيلة أمام مازيمبي، وهناك بعض اللاعبين تذمروا من هذه المعاملة، ولكن الجميع تفاجأ بقرار رئيس النادي بإقالة الجهاز الفني في الاجتماع بعكس المتفق عليه مسبقا، فقد كانت هناك وعود ببقاء الجهاز الفني بقيادة ميتشو في لقائي الشرقية وأول أغسطس الأنجولي، الا ان تحدث ميتشو عن مرضه قبل مواجهة مازيمبي وتعاطف اللاعبون معه بكتابة ذلك على السوشيال ميديا جعل ادارة النادي تدخل في صدام وعناد معهم، رغم انني كنت ارى ان ميتشو ربما يكون قد قال ذلك لتحفيز اللاعبين قبل المباراة، مشيرا الى ان ميتشو مدرب جيد رغم وجود بعض القصور في بعض الجوانب المتعلقة بتوظيف اللاعبين والإدارة الفنية للمباريات، فقد تفاجأت خلال مباراة مازيمبي بانه يريد ان يلعب بحازم امام ظهير ايسر وابديت رفضي، مؤكدا انه كان يحتاج مزيدا من الوقت لإثبات قدراته كمدير فني.

وكشف مرعي ان إعلان رئيس النادي قرار التعاقد مع كارتيرون دون إبلاغه واحترام تاريخه تسبب في رد فعل قوي منه ضد رئيس النادي امام اللاعبين، موضحا ان الاسباب الحقيقية وراء نتائج الفريق السلبية ليست في الجهاز الفني ولكن في أمور أخرى أهمها ابتعاد أمير مرتضى المشرف على الكرة عن الفريق في الفترة الاخيرة وقد حاولت التواصل معه تليفونيا اكثر من مرة دون جدوى، بالاضافة الى تأخر صرف مستحقات اللاعبين والفارق الكبير بين مكافآت الفوز للاعبين في الموسم الماضي عنه في الموسم الجاري، فقد كانوا يحصلون على مكافآت مضاعفة خلال مشوارهم في كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، لدرجة انني علمت انهم كانوا يحصلون على 100 الف جنيه مكافاة الفوز الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي اصبحت مكافأة الفوز 3 الاف جنيه فقط.

أشار مرعي الى ان طارق حامد لم يكن يريد السفر الى الكونغو لمواجهة مازيمبي فقد أخبرني أنه يعاني من الام في الظهر مؤكدا ان يمثل نصف قوة فريق الزمالك من وجهة نظره، مؤكدا ان خطوة التجديد له ممتازة متمنيا أن يتكرر نفس الأمر مع عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني، كما ان بقاء فرجاني ساسي ومحمود علاء في صفوف الزمالك مهم جدا في الفترة القادمة وعلى الادارة ان تحتوي غضبهم وتطلعاتهم بأقصى سرعة، فقد علمت ان فرجاني ارسل رسالة الى امير مرتضى عاتبه على التعاقد مع لاعبين جدد قبل صرف مستحقاته المتأخرة، موضحا ان قرار حمدي النقاز بفسخ تعاقده مع الزمالك كان مفاجأة له لانه لم يخبره بنيته لفعل ذلك رغم علاقته المتميزة به، مشيرا الى صفقات الزمالك الجديدة كانت تحتاج الى مزيد من الوقت للانسجام مع الفريق، وان أزمة المستحقات لم تكن مبررا لأداء الزمالك الضعيف أمام طلائع الجيش في الدوري، وان استمرار أداء الزمالك بنفس مستوى لقاء سموحة يضمن له عودة قوية للمنافسة على البطولة.

واوضح مرعي ان الحديث عن حسم الأهلي لبطولة الدوري يعد مبكرا جدا فما زالت البطولة في جولتها العاشرة فقط، مطالبا بمزيد من التركيز والابتعاد عن المشاكل والازمات وايجاد حلول سريعة من جانب الادارة لازمة المستحقات واحتواء اللاعبين والابتعاد عن تسريب ما يحدث في الغرف المغلقة الى وسائل الإعلام اذا حدث كل ذلك سينصلح حال الفريق سريعا.