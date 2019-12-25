الأسبوع الثقافي

الآلات الشعبية الموسيقية

عن الهيئة العامة لقصور الثقافة صدر كتاب ” الآلات الشعبية الموسيقية المصرية .. تأكيد الهوية الثقافية ” للدكتورة إيمان جودت ، وتضمن الكتاب عدة فصول منها ” الآلات الموسيقية المصاحبة لفرق شعراء السيرة ” و” الآلات الموسيقية المصاحبة لفرقة مداحي الطار” ، ” و” موسيقى الزار المصري ” و” الأدوات الموسيقية الشعبية الخاصة بألعاب الأطفال ” و” الربابة بين القديم والحديث ” .

لغة الفن بين الأصول والجذور

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدر كتاب ” الفن لغتنا بين الأصول والجذور” للدكتور فاروق إبراهيم ، وتضمن الكتاب عدة فصول منها ” الفنان كائناً مبدعاً” و” عملية الإبداع ” و” الفن وعلم الجمال ” و” الفنون البصرية ” و” حول مفهوم الخبرة الجمالية ” و” النقد الجديد في الفن ” و” الفنون الفطرية ” و” فنانون تشكيليون في السينما ” و” المدرسة التأثيرية وما بعدها ” و” رواد معاصرون للفن التشكيلي المصري ” و” أفلام الفن في السينما ” و” فنانون ومدارس ” وغيرها .

فئران ورجال

عن مشروع مكتبة الأسرة صدرت ترجمة لرواية ” فئران ورجال ” لجون شتابنيك ، ترجمة سامح الجباس والرواية تدور في إطار واقعي من خلال حبكة درامية تدور حول فكرة الصراع ، والتنقل بين الأمكنة ، والتنوع في الشخصيات .ويعد ” شتاينيك ” من أهم الروائيين الأمريكيين في العصر الحديث .