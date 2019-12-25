بسبب سوء الأحوال الجوية: إغلاق موانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه تم إغلاق حركة الملاحة مؤقتاً بمؤانى بورسعيد والسخنة وإعلان حالة الطوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج اى سفينة من والى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة ،مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعى للسفن المتراكية على الرصيف.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والاتربة التى بلغت سرعتها من 25الى 30 عقدة وارتفاع الامواج الى 3 امتار وانعدام الرؤية الذى يصل الى نصف ميل .

حيث يتواجد على ارصفة ميناء السخنة عدد 2 سفينة حاويات عدد 1 سفينة سياحية عدد 1 سفينة معدات و منتظر سفر السفينة السياحية سعت 5.00 مساء اليوم .

وأضاف البيان أن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاث أمتار مما يؤدى الى اضطراب شديد فى حركة الملاحة، حيث يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، كما يتواجد على أرصفة ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

كما أكد البيان على استمرار حركة السفن فى ميناء الأدبية بانتظام ، حيث تجرى عمليات تداول البضائع على الأرصفة لعدد (2) سفينة بضائع عامة ،و من المنتظر دخول عدد (2) سفينة أخرى (بضائع عامة – صب جاف ) .