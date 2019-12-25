حكاية أول عاملة مصرية تصبح عضوا في مجلس إدارة نقابة عمالية:سيرة حافلة بالجهاد والمناهضة

*كتبت أميرة هشام :

المرأه الحديدية التي وقفت ضد احتلال الانجليز والفساد النقابي،إنها عايدة فهمي. من مواليد 31مارس 1918 بحي السيدة زينب بالقاهرة.حصلت علي ليسانس الحقوق،بالاضافة الي حصولها علي ماجستير في القانون.نشأت خلال الاحتلال الانجليزي،وذلك ما أثار بداخلها روح المقاومة والصمود،فوقفت ضد سيطرة الانجليز،وشاركت بمظاهرات 36 علي أمل أن تري مصر حرة.

أول عاملة مصرية تصل لعضوية مجلس إدارة نقابة عمالية في مصر (مصر للبترول) عام 1946،كما أيضا عينت سكرتير عام لنقابة (شل) بالانتخاب عام 1852. ومن اقتراحتها إصدار مشروع قانون بتعديل قانون 1933 ‘لتشغيل النساء ،وطالبت بالتأمين الصحي وتخفيض ساعات العمل.فهي أحدي أقوي المدافعات عن حقوق المرأه العاملة.

حاولت جاهده تطبيق نظام معاش مبكر،الذي تم تطبيقه فى هولندا ،ويمنح معاشا صغيرا جدا لمن يترك العمل مبكرا، ومكافأة مالية كبيرة وبتلك الطريقة يستغلون طاقات الشباب كاملة ثم يتم الاستغناء عنهم. تم رفض ذلك المشروع لأن صندوق المكافآت كان من المفترض أن يخضع مباشرة لمدير الشركة، عندها قالت للناس: “أيوه عشان يعمل زى الراجل اللى فى السويد اللى خد أموال العمال وهرب بيهم”. حينها انتبه لها الجميع ،وطلبوا منها قول ذلك فى النقابة ،وإلى شركة التلغراف لتقود أول اعتصام للعاملات فى الشركة، وتم تحقيق بالفعل 70% من مطالب العمال.

شاركت فى إضراب اتحاد البترول فى السويس، وفى يناير 1953، كان مقررا تنفيذ إضراب لإعادة رئيس النقابة المفصول، تم إنذار الشركات بالإضراب ولم تهتم الإدارات فى البداية، حين تأكدوا من أن الإضراب لن يكون فى شركة واحدة، لكن فى معمل التكرير وحقول البترول، لذلك رضخوا للتفاوض.

بالاضافة الي سيرتها الحافلة بالجهاد والمناهضة، مثلت مصر في أول مؤتمر للبترول بالجامعة العربية عام 1959،وأيضا مثلت عمال مصر في وفدها الرسمي لمؤتمر التضامن الاسيوي-الافريقي عام 1958. وخاضت أول انتخابات لها بعد ترشيحها لانتخابات مجلس الشعب،ولكن لم يحالفها التوفيق.

وعلاوة عن تلك الانجازات،كانت عضو بالصالون النسائي الادبي. كرمت من قبل سوزان مبارك والاتحاد العام لنقابات العمل في أول احتفال بعيد المرأه المصرية عام 1994و1995.

ظلت تناضل حتى آخر يوم في حياتها حيث توفيت عام 2001 تاركة خلفها ثروة من الكفاح والنضال والمبادئ التي نحن في أشد الحاجة لها الآن.