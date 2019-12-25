تبدأ جلساته الأحد المقبل برعاية رئيس الوزراء..كبرى الشركات العالمية في مؤتمر “الأهرام” الثالث للطاقة

تشارك كبرى المؤسسات والشركات العالمية والمحلية، في مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذي تبدأ جلساته الأحد المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستمر لمدة يومين يستعرض خلالهما أكثر من 1000 خبير ومسئول في مجالات البترول والغاز والكهرباء والبنوك العديد من الدراسات الجديدة، ويقدمون رؤية متكاملة حول ” الطاقة …آفاق الاستثمار وفرص النمو، بما يتماشى مع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه جريدة “الأهرام المسائي”، وشركة الأهرام للاستثمار، مشاركة فاعلة لكل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وكذلك مشاركة العديد من الهيئات العالمية والإقليمية والعربية، بينها مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث يشارك الدكتور الشيخ بيدا في الافتتاح، كما يترأس جلسة حول المستقبل المستدام للطاقة في مصر وإفريقيا، باعتبار قضية الطاقة في القارة الإفريقية، إحدى أولويات العمل على تنمية القارة والتي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، كما يشهد المؤتمر مشاركة الشركات العالمية والمؤسسات التمويلية، وكبرى الشركات المحلية التي ساهمت بدور ملموس وفعال في تطور قطاع الطاقة المصري.

وقالت مؤسسة “الأهرام” في بيان لها اليوم إنها تتطلع إلى أن تسفر مناقشات جلسات المؤتمر السبع إلى توصيات دقيقة ومحددة في ضوء المشاركة المهمة والمؤثرة التي تشهدها النسخة الثالثة بما يسهم في استمرار النجاح الكبير الذي أحرزته مصر في مجال الطاقة وأيضا التطور والإصلاح الاقتصادي غير المسبوق، إضافة إلى استمرار جني المواطن المصري للعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات العملاقة التي يشهدها قطاع الطاقة.

وأكدت أنها تحرص على انعقاد المؤتمر بشكل سنوي منتظم انطلاقا من الدور الوطني للمؤسسة، والتي بادرت بعقده ، ليكون الأول من نوعه الذي يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر، وفرص الاستثمار فيها، وأشارت إلى أنها تستهدف أن تكون المشاركة المحلية والعربية والعالمية، بمثابة إثراء لفعاليات المؤتمر بما يسهم في بلورة رؤية فاعلة أمام متخذ القرار للمساهمة في رسم مستقبل أكثر إشراقا للاستثمار في مجال الطاقة وضمان الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز والكهرباء ومختلف مجالات الطاقة.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته السبع سبل تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية، بمشاركة شباب العاملين في كل من وزارتي الكهرباء والبترول، كما يبحث إدارة الاستثمار وكيف نجحت مصر في مواجهة التحديات وصولا إلى أعلى معدلات الإنجاز، وأيضا كافة القضايا والموضوعات المتعلقة بالمستقبل المستدام للطاقة في مصر وإفريقيا، كما يناقش مستقبل الغاز الطبيعي في مصر، واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي، والجديد في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودور الغاز المهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

كما يناقش المؤتمر الموضوعات المتعلقة بالكهرباء والتحول الرقمي، وتعزيز القدرات التمويلية لقطاع الطاقة ودور المؤسسات المالية المحلية والعربية والعالمية في هذا الصدد ، وأيضا سياسة البنوك في ترتيب القروض المشتركة ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن النسخة الأولى من مؤتمر الأهرام للطاقة عقدت عام 2017 بعنوان “مصر مركز إقليمي للطاقة .. الواقع والتحديات” ونجحت في صياغة رؤية وطنية في إطار جهود الدولة في الوصول بمصر إلى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وتم إطلاق النسخة الثانية العام الماضي بعنوان ” مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030″.