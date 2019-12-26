دراسة بجامعة بنها عن تعظيم أداء توربينات رياح صغيرة لتوليد الكهرباء

كتبت غادة إبراهيم

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمها الباحث عبد الجليل عبد الجليل محمد يوسف بكلية الهندسة بنها لقطاع الدرسات العليا والبحوث بالجامعة والتي حصل علي درجة الدكتوراة في الهندسة وتحدثت الدراسة عن ادخال نظم جديدة لزيادة الطاقة المولدة من التوربينات صغيرة الحجم. واشار الباحث الي انة تم اجراء الدراسة علي سرعات رياح 6،7،8 م/ث وذلك بزيادة عدد الشفرات (الريش ) مشيرا الي انة تم دراسة تاثير أنسداد نفق الرياح علي اداء التربينة. وأكد الباحث علي ان الرياح تمثل مصدر هام من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والتي يمكن توليدها بواسطة نوعين رئيسيان من توربينات الرياح الاولي تربينات الرياح كبيرة الحجم والتي يتم تثبيتها علي ابراج عالية مما يسمح لها بالتقاط الرياح بسرعات عالية والثانية هي توربينات الرياح ذات الحجم الصغير والتي تكون علي مقربة من الارض حيث سرعة الرياح منخفظة نسبيا لذلك كان من الضروري ايجاد نظم جديدة لرفع كفاءة توربينات صغيرة الحجم موكدا علي ان التوربينات الصغيرة عملية وموفرة لاسيما في الأماكن التي تتميز بسرعة الرياح فيها والتي يصعب ربطها بشبكات الكهرباء، كما أنها تفتح الباب أمام إمكانيات جديدة ورخيصة للحصول على الكهرباء.