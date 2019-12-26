الدفع ب٣سيارات مطافىء للسيطرة على حريق فى مخزن خشب بطوخ

كتبت غادة إبراهيم

شب حريق بمخزن خشب بقطعة أرض عشوائية أمام مقابر مدينة طوخ بمحافظة القليوبية تم إخطار الحماية المدنية والدفع بعدد من سيارات الأطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له دون خسائر في الأرواح . وعلي الفور أمر محمد خيري رئيس مدينة طوخ بتشكيل لجنة لفحص اسباب الحريق ومعرفة أسبابة وتقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق. وكان قد تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية،بنشوب حريق بمخزن اخشاب بمنطقة المقابر بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية،وتبين أن الحريق بأرض عشوائية محاطة بسور بالطوب الأبيض سبق إزالته من قبل بطريق المحطة الوسيطة أمام مقابر طوخ عند جراج البنا بملك أحمد الجيوشى. وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية ومن جانبها أمرت النيابة العامة بطوخ برئاسة محمد توفيق انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.