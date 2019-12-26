أعضاء مجلس النواب بدائرتى مطوبس وفوه يتهمون الرى بالاهتمام بالسدة الشتوية على حساب صحة المواطنين

كتب منتصر النجار

قال النائب فتحى الشرقاوى ان ارتفاع نسبة الأمونيا الذائبة في المياه عن الحدود المسموح بها بشكل كبير وصل لـ23 جزء فى المليجرام في اللتر وقال إن المياه الواصلة للمواطنين من المأخذ سيئة جدًا ولا تصلح للاستهلاك الحيوانى فضلًا عن الاّدامى حيث تغيرت خواصها وأصبحت رائحتها كريهة و طعمها سيئ ولونها متغير واصبح أهالى مراكز فوه ومطوبس يعيشون في جحيم بسبب المياة وأوضح الشرقاوى أن اعتصامه الذى حدث بمجلس النواب ليس للشو الإعلامى كما ردد البعض ولكن الكيل طفح بسبب ممارسات وزارة الرى التي تهتم بالسدة الشتوية على حساب صحة المواطنين فمنذ شهر تم نفوق أطنان الأسماك خلف قناطر ادفينا بالصناديق ببوغاز رشيد وتابع الشرقاوى أن ازمة مياه النيل فى فرع رشيد تكمن في عدة أمور منها صرف محطة أبورواش بالجيزة ومصرف الرهاوى وشركة توليد كهرباء المحمودية بأكثر من مليون متر مكعب في نهر النيل سنويا بعد بيع وزير الإسكان السابق محمد سليمان الظهير الصحراوى لها وقيام المسئولين بتصريف مياها فى مجرى النيل فضلًا عن مخلفات مصرف سبل بالمنوفية الذي يصب فى نفس المجرى بالإضافة لصرف مصرف الرهاوى الذى يصب فيه كل مصارف ومجارى القاهرة الكبرى والجيزة ليصل فى نهايته التى تمتد لحوالي 200 كيلو مترًا إلى فرع رشيد حيث يحول المياه النظيفة إلى ملوثة بعد اختلاطه بالمخلفات الصرف الصحى والمخلفات الصناعية والزراعية يوميًا ليصب فى النيل كل هذه الملوثات تصل في نهاية المصب بفرع رشيد لستة مراكز بكفر الشيخ والبحيرة مخلفة مئات المرضى سنويًا الذين يصابون بالفشل الكلوى والسرطان والالتهاب الكبدى الوبائى وأكد الشرقاوى أن المسكنات أصبحت لا تجدى نفعًا في حل المشكلة ومن يقولون أن المشكلة قديمة أصبحوا كمن يدفن رأسه فى الرمال لذا فليس من العدل أن يدفع مواطنو محافظة كفر الشيخوالبحيرة ثمن إهمال المسئولين على مدار الـ30 سنة الماضية في صحتهم وحياتهم مطالبًا بعمل محطات معالجة مياه بالمصارف التى تصب فى نهر النيل وفتح القناطر الخيرية لضخ مزيد من المياه فيما حدث تراشق بين أهالى فوه ونواب الدائرة بسبب ما اسموه الأهالى فشل النواب في حل الأزمة وتبنيهم رأى المسئولين علي حد قول الأهالى وهو ما اضطر النائبة هالة أبو السعد لدخول صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك فوجدت مأسأة المواطنين قامت بالتواصل مع كافة الجهات لحل المشكلة ولكنها فوجئت بهجوم من قبل بعض المواطنين الغاضبين ومن ناحيتها قامت وزارة الرى بفتح 25 بوابة من بوابات قناطير ادفينا لتصريف المياه الراكدة وتحسين جودة المياه فيما تقوم محطة مياه فوه بالعمل بنصف طاقتها وسط تواجد وفود من وزارة الصحة والرصد البيئى والإدارة العامة لنوعية المياه ومديرية الشئون الصحية لتحليل عينات المياه التي يتم تحليها كل نصف ساعة وكانت شركة مياه الشرب بكفر الشيخ قد استعانت بخزانات المياه التابعة لها بمركز ومدينة فوه لتوصيل المياه للمواطنين أثناء فترات انقطاع المياه حيث إن محطة فوه تخدم أكثر من 200 ألف نسمة ومطوبس 270 الف نسمة