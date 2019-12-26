محافظ كفرالشيخ يسلم 69 سماعة طبية وأطراف صناعية للأسر الأكثر إحتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “

كتب منتصر النجار

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، 69 سماعة طبية وأطراف صناعية للأسر الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي برعاية محافظ كفرالشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد علاء نجم، مدير فرع الأورمان بكفرالشيخ. قال محافظ كفرالشيخ، انه تم تسليم 63 سماعة طبية و6 أطراف صناعية للأسر الأكثر إحتياجاً، مقدمة من جمعية الأورمان، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ” وذلك لمد يد العون وتقديم الدعم اللازم لتلك الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجاً بالمشاركة المجتمعية من الجمعيات الأهلية والخيرية، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى قال محافظ كفرالشيخ، أن أهالينا من الأسر الأولي بالرعاية وذوي الإحتياجات الخاصة، جزء عزيز من الشعب الذي يعمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي حل أغلب مشاكلهم، واهتمامًا كبيرًا لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والمشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني وعلي رأسهم الأورمان ومصر الخير والجمعيات مؤكدا علي التواصل معهم أسبوعيا وبصفة دائمة وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إقامة حفل زفاف جماعي لـ 50 عريس وعروسة من تجهيزات وأدوات كهربائية وبحضور50 مدعو لكل أسرة، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية وقرر محافظ كفرالشيخ، عقد لقاء أسبوعي بذوي الاحيتاجات الخاصة، والمقرر له يوم الخميس الساعة 12 ظهراً بصفة إسبوعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في إطار الإستراتيجية العامة للمحافظة للقاء المواطنين والإستماع إلي مشاكلهم ومقترحاتهم. أكد محافظ كفرالشيخ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى. وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم