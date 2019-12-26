جميعه يشهد بدء فاعليات القافلة الطبية المتخصصة لجراحة الاطفال بسوهاج

كتب / عبدالحى عطوان

برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتوراحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج و بحضور الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة وإشراف دكتور لمياء مبارك منسق القوافل الطبية والدكتور محمد عبدالرحيم مديرعام المستشفي والدكتور احمد جعفر استاذ جراحة الاطفال بطب سوهاج تم اليوم الاربعاء الموافق ٢٥ ديسمبر تنفيذ القافلة الطبية المتخصصة لجراحات الاطفال والمنفذة بمستشفي سوهاج العام بالتعاون مع قسم جراحة الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي وذلك في اطار التعاون المشترك بين مديرية الصحة بسوهاج والجمعية المصرية لجراحة الاطفال وتستهدف القافلة الفئات العمرية من عمر يوم حتي 14 عام للمرضي الأكثر احتياجا وصرح جمعية أنه تم إجراء عدد 25 عملية جراحية فى اليوم الاول فى التخصصات التالية : العيوب الخلقية ( فالجهاز الهضمي – الجهاز التناسلي- الجهاز البولي ) وايضا جراحات التجميل الشفة الارنبية . وأضاف وكيل صحة سوهاج ان القافلة الطبية المقامة بمستشفي سوهاج العام تستمر لمدة ثلاث ايام بوجود نخبة من أساتذة جراحة الاطفال والاستشاريين الجدير بالذكر تأتى هذة المبادرة كنشاط اضافي للقوافل الطبية بسوهاج ومتابعة الحالات التي يتم عرضها من خلال نشاط القوافل بالقري الاكثر احتياجا بالمحافظة وتنفيذا لمبادرة السيد الرئيس حياة كريمة