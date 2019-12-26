محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من المنشأت الخدمية والتعليمية بالعاصمة

كتب منتصر النجار

فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بزيارته عدد من المنشأت الخدمية والتعليمية بالعاصمة، حيث تفقد مدرسة النور للمكفوفين، بمدينة كفرالشيخ، واطمئن على مستوى الطلاب واستمع اليهم، وتعرف على الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بالمدرسة، وتفقد معمل التطوير، والوسائل التعليمية بالمدرسة، وغرفة المعلمين، ومكتب الزائرة الصحية، وفصل التربية الفنية، والاقتصاد المنزلى، ومطبخ المدرسة، ومعمل الحاسب الألى، ومعمل المدرسة والمكتبة وتعرف على الفعاليات والأنشطة التعليمية، واطلع على دفاتر التحضير، مشيداً بمستوى الطلاب والخدمات التعليمية بالمدرسة. وقرر محافظ كفرالشيخ، تكريم ” هناء محمود أحمد بدير، مديرة مدرسة النور للمكفوفين، وعلاء الزفتاوي، مسئول المكتبة، وعماد طلحه، أخصائي إعلام، ورباب خيري، مسئول المسرح المدرسي، وسام الخياط، المسرح المدرسي، وسهام البسيوني، موسيقي مدرسية، فاتت حسني، الاقتصاد المنزلى، وأيمن علي، تربية رياضية، والمعتصم بالله فوزي، أخصائي تطوير، وعبدالقادر عطيه، حاسب آلي، ووليد عباس، مسئول التربية الخاصة بإدارة شرق كفرالشيخ”، وذلك فى لقاء المواطنين بالمحافظة، لجهودهم المتميزة وانضباطهم في أداء عملهم ورعايتهم للطلاب المكفوفين. كما قرر محافظ كفرالشيخ، أيضاً تكريم الطلاب المتفوقين ” رانيا مختار محمد، وسهيلة السيد مصطفي، ومحمد عبدالكريم رزق، ومنه سامي عبدالحميد، كذا تكريم المهندس أحمد صابر عبدالفتاح، حارس أمن المدرسة ومشرف المبيت الليلي، لافتا أنه خريج هندسة اتصالات، في لقاء المواطنين وأشاد محافظ كفرالشيخ، بأداء طلاب مدرسة النور للمكفوفين، والمستوى التعليمى بالمدرسة وجهود المعلمين وإدارة المدرسة كما تفقد محافظ كفرالشيخ، الورشة المركزية،حيث تفقد فيها ورشة إصلاح السيارات والمعدات الثقيلة، وتشغيل ولحام المعادن مكلفاً بحصر جميع المعدات ورفع كفاءة التشغيل، وتسليم رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستلام المعدات من الورشة المركزية لصالح تحسين الخدمات ومنظومة النظافة وتفقد محافظ كفرالشيخ، مراحل تشغيل مشروع وحدة الرصف، بمدينة كفرالشيخ، مكلفا بمراجعة أعمال مشروع الرصف وحالة المعدات وخطة تشغيلها، طبقاً للقانون والصالح العام قال محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الرصف والورشة المركزية من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة، وسيتم مراجعة أعمالها بما يتوافق مع الخدمات المقدمة للمواطنين والصالح العام طبقاً القانون