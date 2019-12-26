تحرير 14 محضراً متنوعاً بحملات المتابعة التموينية بكفرالشيخ

كتب منتصر النجار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه في إطار تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة لضبط الاسعار ومحاربة الغلاء، للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها وكذا وصول الدعم لمستحقيه والمرور على المكاتب والادارات التموينية لمتابعة سير العمل بها، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، قامت ادارة المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، وعضوية كلاً من عبدالفتاح على، وخالد غزالة وعزت عمر، ومحمود فاضل، ورضا داود، والدكتور مدحت كساب، بالمرور على دائرة مراكز الرياض وقلين والحامول خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر 2019م؛ وأسفرت الحملات عن ضبط 14 محضراً متنوعاً تضمنت ” بالتنسيق مع مباحث التموين ومركز شرطة الرياض تم ضبط المدعو “أ.إ.ع” صاحب معمل ألبان بقرية 6 خرجين (القادسية) مركز الرياض وذلك لحيازته 86 قرص جبنة رومي زنة القرص الواحد 12 كجم بإجمالي كمية قدرها 1032 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع بالأسواق وتم تحرير محضر رقم 683 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض لسنة 2019م كما تم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتم ضبط المدعو “م.ب.س” صاحب معمل ألبان بمركز الحامول وذلك لقيامه بسكب 2 جركن من مادة الفورمالين المحظور استخدامها في المواد الغذائية ومنعه رجال الضبط القضائي من تأدية عملهم على الوجه الاكمل وعليه تم تحرير محضر رقم 666 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2019م، وتم ضبط المدعو “أ.م.ع” صاحب سيارة توزيع غاز مدعم منزلي من المستفيدين بمشروع شباب الخريجين للوحدات التسويقية المتنقلة بناحية المنشأة الكبرى بمركز قلين لتصرفه في 25 أسطوانة غاز منزلي بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتم تحرير محضر رقم 458 جنح أمن دولة طوارئ بمركز قلين لسنة 2019م، وتم ضبط المدعوة “س.إ.ن” التاجرة التموينية بناحية المنشأة الكبرى بمركز قلين وذلك لغلق المحل التمويني أثناء أوقات العمل الرسمية وعدم وضعه لوحة استرشادية على واجهة المحل من الخارج وفقاً للتعليمات وتم تحرير محضر رقم 451 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019م، وتم ضبط المدعو “إ.ع.ع” التاجر التمويني بناحية المنشأة الكبرى بمركز قلين وذلك لغلق المحل التمويني أثناء أوقات العمل الرسمية وعدم وضعه لوحة استرشادية على واجهة المحل من الخارج وفقاً للتعليمات وتم تحرير محضر رقم 452 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019م، وتم ضبط المدعوة “هـ.م.ن” التاجرة التمويني بناحية المنشأة الكبرى بمركز قلين وذلك لغلق المحل التمويني أثناء أوقات العمل الرسمية وعدم وضع لوحة استرشادية على واجهة المحل من الخارج وفقاً للتعليمات وتم تحرير محضر رقم 453 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019م، وتم ضبط المدعوة “هـ.ف.غ” التاجرة التمويني بناحية المنشأة الكبرى بمركز قلين وذلك لغلق المحل التمويني أثناء أوقات العمل الرسمية وعدم وضع لوحة استرشادية على واجهة المحل من الخارج وفقاً للتعليمات وتم تحرير محضر رقم 454 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019م، وتم ضبط المدعوة “ع.س.ب” التاجرة التمويني بناحية المنشأة الكبرى بمركز قلين وذلك لعدم وضع لوحة استرشادية على واجهة المحل من الخارج وفقاً للتعليمات وتم تحرير محضر رقم 455 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019م، وتم ضبط المدعو “م.ش.ع” التاجر التمويني بناحية المنشأة الكبرى بمركز قلين وذلك لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش أثناء المرور وتم تحرير محضر رقم 456 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019م، وضبط المدعوة “ص.ش.ص” التاجرة التموينية بناحية المنشأة الكبرى بمركز قلين وذلك لغلقها المحل التمويني أثناء أوقات العمل الرسمية وعدم وضع لوحة استرشادية على واجهة المحل من الخارج وفقاً للتعليمات وتم تحرير محضر رقم 457 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019م، وتم ضبط المدعو “م.ش.ش” الكائن بمدينة الحامول وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم 667 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2019م، وتم ضبط المدعو “ع.م.ب” المدير المسئول عن سنتر “م.م” الكائن بمدينة الحامول وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم 668 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2019م، وتم ضبط المدعو “م.ع.ن” المدير المسئول عن مخبز إفرنجي الكائن بمدينة الحامول وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وكذا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمخبز تفيد خلوهم من الأمراض المعدية وتم تحرير محضر رقم 669 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2019م، وضبط المدعو “أ.م.ع” المدير المسئول عن مطعم “ع” الكائن بمدينة الحامول وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وكذا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطعم تفيد خلوهم من الأمراض المعدية وتم تحرير محضر رقم 670 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2019م “، وذلك بناءً على تقرير المتابعة التموينية، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ قرر محافظ كفرالشيخ، غلق معمل الألبان بقرية 6 خرجين (القادسية) مركز الرياض، ومعمل الألبان بمركز الحامول لمدة شهر، مؤكداً انه لا تهاون مع المخالفين