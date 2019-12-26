عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء مباشرة: رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير مسلة فرعونية و4 كباش وزراعات للنخيل تزين الميدان

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مباشرة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء: الآثار السياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعلياً في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز، وكذا تجهيز “صينية” الميدان ، تمهيداً لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلاً عن دهان واجهات المحلات والعمارات لكى يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية، وسيضم الميدان ايضا نافورة واعمالا مائية وإضاءات ، كما تفقد رئيس الوزراء أيضاً اعمال التطوير والتجميل اعلى جراج التحرير. ووجّه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير للميدان، واعادة رونقه، وابرازه على نحو حضاري، بما يشمل رفع كفاءة الميدان المخطط تزيينه بمسلة فرعونية وعدد من تماثيل الكباش، حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل علي شكل ابي الهول برأس كبش)، وهى الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الاقصر. كما وجه مدبولي بالعمل على سرعة تجميل صورة المباني المحيطة بالميدان، وخاصة مجمع التحرير، لافتاّ إلى ان عملية التفقد والمتابعة تأتي بهدف دفع سير اعمال التطوير واسراع التنفيذ. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجولة : ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة، مضيفاً أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع انتقال الوزارات الحكومية في العام المقبل للعاصمة الادارية، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للإهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية، مشددا على أنه يضع مخططات تطوير العاصمة “القاهرة” على أجندة أولوياته .