محافـظ المنوفية ووفد الإدارة المحلية يتفقدان عدد من المشروعات القومية بالمحافظة

كتب عادل شحتينو

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ووفد الإدارة المحلية بمجلس النواب عدداً من المشرعات القومية التي تتم علي أرض المحافظة لمتابعة نسب الإنجاز علي أرض الواقع ، حيث تم تفقد أعمال رفع القمامة من أرض عرفة بمدينة شبين الكوم ، وأكد محافظ المنوفية بأنه تم رفع 5000 طن مخلفات بما يعادل 50 % من حجم المقلب ونقلها إلي المدفن الصحي بمدينة السادات إستجابة لطبات الأهالي وتفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع رجال الأعمال، وأشار المحافظ بأن رفع مخلفات أرض عرفة بداية للخطة المعدة من قبل المحافظة للقضاء نهائياً علي جميع تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم بهدف الحفاظ علي البيئة والمظهر الحضاري بنطاق المحافظة. وخلال تفقد وفد الإدارة المحلية لطريق شبين الكوم طملاي المزدوج بطول 16 كم ، أوضح محافظ المنوفية بأن الطريق يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاى وترجع أهميته فى تحقيق الربط المباشر بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات ، لافتاً بأن الطريق سيعمل على توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية وتقليل نسب الحوادث وتشجيع الإستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة الصناعية بالسادات ووضع المنوفية على خريطة المناطق التجارية بالإضافة إلى خدمة المدن والقري علي جانبي الطريق وتنمية مدينة السادات. كما تم تفقد مصنع تدوير القمامة بحي غرب مدينة شبين الكوم والذي يقام على مساحة 5 أفدنة وبأحدث التكنولوجيا العالمية وبسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة وسيضم خط انتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية تكفل الإستفادة من هذه النفايات ،هذا وقد أكد محافظ المنوفية بأنه جاري طرح المصنع للإستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية في مجال تدوير القمامة وسيتم إفتتاحه في أول فبراير القادم . وفى ذات السياق تم تفقد توسعات محطة معالجة صرف صحى شبين الكوم بقرية الماى وإستمعوا إلى شرح تفصيلى عن المحطة من ناحية ( مكونات المشروع ، نسب الإنجاز ، المساحة الاجمالية، التكلفة التقديرية ،عدد المستفيدين ، وتخدم عدد (10) قري بمركز ومدينة شبين الكوم.