تطوير المراكز التكنولوجية بالقليوبية تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالدولة

القليوبية رشاعبداللاه

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ضمن خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة جميع إدارات المحافظة بحضور اللواء محمد عزي المشرف على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتورة سوزان شفيق مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة ،

تناول الاجتماع بحث سبل تطوير آليات العمل بالمنظومة وتزويدها بالخدمات التي تهم المواطنين مثل إصدار جميع التراخيص المميكنة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن، كما تم استعراض مدى إمكانية تقديم خدمات المراكز التكنولوجية للمواطنين دون الحاجة للذهاب إلى الوحدة المحلية، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بأهمية الارتقاء ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القليوبية وتطوير الأداء بالمراكز التكنولوجية والعمل على تدريب العاملين بها لزيادة قدرتهم في تقديم الخدمات السريعة والمميزة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية علي ضرورة متابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في تقديم خدمات المواطنين بالمحليات، مشيرا إلى عرض المستجدات والإضافات الحديثة على منظومة الخدمات بالمحليات والتي يأتي من أهمها توفير آلية الاستعلام عن إجراءات الطلبات المقدمة باستخدام خاصية QR (الذكاء الاصطناعى )الموجودة على نموذج استلام الخدمة، بالإضافة إلى توفير آلية الاستعلام والتحقق من صحة تراخيص البناء الصادرة باستخدام خاصية QR كتطبيق من خلال جهاز الموبايل، ومنظومة الصادر والوارد التي تم تطويرها إلكترونيا للربط بين الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، مما يسهل عملية تبادل المكاتبات إلكترونيا ويوفر مزيدًا من الوقت والجهد على المواطن والمسئول في ذات الوقت.

وأعرب اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيراً أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

الجدير بالذكر أن تطبيق نظام الشباك الواحد يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها وكذلك ميكنة الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، ويرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل ( QR)، كما أنه جاري بحث تفعيل الخدمات الإلكترونية لمواطني المحافظة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية، وإنما ينتقل الموظف إليه ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظياً من خلال جهاز التابلت.

وأكد المحافظ علي أهمية دور المراكز التكنولوجية في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية كما أنها ستعطي لمتخذي القرار الحصول على المعلومة القيمة والدقيقة في التوقيت المناسب والقدرة على التخطيط المستقبلي بناء على قاعدة البيانات المتوفرة، مما سيساعد بدوره على تعزيز الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطن وتوفير مزيداً من الشفافية وتخفيض النفقات.

يأتي ذلك في إطار من التعاون والتنسيق الكامل بين محافظة القليوبية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات.