صندوق تحيا مصر: قوافل “نور حياة” استقبلت 106 آلاف مواطن و566 ألف تلميذ ابتدائي خلال 2019

إجراء 7750 عملية للمياه البيضاء وتسليم 117 ألف نظارة للمصابين مجانا ينظم صندوق تحيا مصر على مدار اليوم وغدا القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل ١٦ محافظة هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ والاسكندرية . وتستقبل قوافل نور حياة على مدار اليومين المواطنين لإجراء الكشف الطبي على ان يتم تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة لادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في السويس وبنى سويف و ٦ اكتوبر و المنصورة و المنوفية و دمياط و كفر الشيخ والاسكندرية لإجراء عمليات المياه البيضاء. و قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل نور حياة أجرت الكشف الطبي على 106 الاف مواطن و566 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية كما تم إجراء 7750 عملية للمياه البيضاء وتسليم 57334 نظارة طبية للبالغين و 60146 نظارة طبية للتلاميذ خلال العام الجاري فضلا عن تسليم العلاج لنحو 48176 مواطن مجانا. واضاف ان الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الانجيلية وجمعية حواء وجمعية تحسين المرأة وجمعية صلاح الدين وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، خلال ٣ سنوات فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي . وأوضح عبد الفتاح أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة. يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118