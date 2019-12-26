البنك التجارى الدولى يواصل نتائجه المتميزة خلال عام 2019 .. و يحصد 18 جائزة عالمية خلال 2019

واصل البنك التجاري الدولي، تحقيق نتائج متميزة على كافة الأصعدة خلال العام 2019، وهو ما أهله للحصول على نحو 18 جائزة عالمية خلال عام واحد فقط.

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك التجاري الدولي خلال 2019 استقراراً ونمواً ملحوظاً، كما شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية.

وخلال 2019، اختارت مؤسسة “جلوبال فاينانس” البنك التجاري الدولي (CIB) كأفضل بنك في مصر بسبب قوته المالية الاستثنائية وتنوع المنتجات والخدمات التي يقدمها.

كما حصد البنك جائزة أفضل بنك لخدمات المدفوعات والتحصيل في الشرق الأوسط من نفس المؤسسة.

ومن بين الجوائز التي حصدها البنك خلال نفس العام، جائزة أفضل بنك في مصر من مؤسسة يورومني العالمية، بجانب جائزة أفضل بنك في ممارسات المسؤولية المؤسسية في الشرق الأوسط من نفس المؤسسة، وغيرها من الجوائز المختلفة التي تؤكد على قوة ومتانة المؤشرات المالية لأكبر بنك قطاع خاص في مصر.

كما شهد عام 2019، إدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI) لعام 2019 الذي تصدره مؤسسة بلومبرج العالمية، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.

ويعد ذلك المؤشر هو المصدر الاستثماري الوحيد في العالم الذي يضم بيانات متكاملة حول المساواة بين الجنسين، حيث يشمل في نسخة 2019 نحو 10 قطاعات مختلفة من 36 دولة حول العالم، وهو ضعف حجم مؤشر عام 2018، علمًا بأن القيمة السوقية للشركات المدرجة في المؤشر تبلغ 9 تريليون دولار أمريكي ولديها أكثر من 15 مليون موظف، من بينهم 7 مليون امرأة.

كما أصبح البنك التجاري الدولي خلال نفس العام، هو المؤسسة المصرية الوحيدة التابعة للقطاع الخاص التي يتم اختيارها لعضوية “فريق عمل الاقتصاد الرقمي” (DETF)، وهو شراكة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي بهدف تحقيق التكامل وترسيخ أطر التعاون بين مختلف بلدان القارة الأفريقية.

وتعد هذه الخطوة تأكيد على مكانة البنك الرائدة وجهوده في تطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي.

ويتطلع البنك من خلال انضمامه إلى هذا الكيان إلى القيام بدور فعال نحو تعزيز التكامل بين مختلف الدول، وبالتالي دعم التحول الرقمي في بلدان القارة الأفريقية لضمان توفير حياة أفضل للمواطنين في أنحاء القارة.

وفي إطار خططه التوسعية في القارة الأفريقية وتماشيًا مع التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة التعاون مع الدول الأفريقية، أسس البنك خلال 2019 مكتبه التمثيلي في مدينة أديس أبابا بأثيوبيا بهدف تعزيز العلاقات مع البنوك الأثيوبية ودعم التبادل التجاري من خلال الترويج للصادرات المصرية إلى أثيوبيا ودراسة السوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

ويعد هذا المكتب التمثيلي بمثابة حجر الأساس لتواجد البنك في أحد أكثر الأسواق الجاذبة بالمنطقة حيث سجلت أثيوبيا أعلى معدلات للنمو الاقتصادي على مستوى العالم في السنوات السابقة.

وفي مجال التحول الرقمي أطلق البنك التجارى الدولى خلال 2019، حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة لخدمة العملاء، تشمل خدمة المساعد الآلى Chat Bot Zaki وتكنولوجيا رمز الاستجابة السريع QR Code، وماكينات الصراف الآلى الجديدة Cash & GO، ومنصة CIB Business Online، بهدف إضافة قيمة مضافة إلى تجربة عملائنا لتلبية كافة متطلباتهم المصرفية بطريقة سهلة وسريعة.

وفي مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلق البنك برنامج تمويلي متكامل يتيح باقة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنمية استثماراتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية، والمساهمة في دمج هذه الشريحة من العملاء بالقطاع المصرفي المصري.

ويتيح البرنامج الجديد باقة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك التمويلات متوسطة وطويلة الأجل على فترات سداد تصل إلى 5 سنوات، وتمويل السحب على المكشوف، وتمويل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بحد ائتماني يصل إلى 30 مليون جنيه للعملاء الحاليين والجدد.

وفي مجال المسؤولية المجتمعية حصل البنك على شهادة تقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لدوره فى تجهيز نحو 306 حضانه للأطفال المبتسرين على مستوى الجمهورية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

جاء هذا التتويج لمساهمة التجاري الدولي الرائدة فى مجالات المسؤولية المجتمعية ومحاولاته لخلق بيئة أفضل لعملائه والعاملين به والمجتمع ككل وذلك من خلال أنشطه إدارة التنمية المستدامة ومؤسسة البنك التجاي الدولي والتى تلعب دورا أساسيا فى غرس توجه فريد من نوعه مما جعل البنك التجارى الدولى CIB أحد الرواد فى المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وفي المجال القانوني حصد البنك التجاري الدولي جائزة أفضل فريق قانوني من مجلة “The Law” المتخصصة.

وتمنح مجلة The Law الجائزة للتمييز بين أفضل فريق داخلي في الشركات والبنوك في السوق المصرية، تقديراً لجهودهم لتحقيق الاستقرار القانوني لكياناتهم.

جدير بالذكر أن القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي – مصر أظهرت خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، ارتفاع أرباحه بنسبة 21.6% على أساس سنوي.

وحقق البنك أرباحاً بلغت 8.537 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.019 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.