اورنچ مصر ترعى أحدث أفلام النجم تامر حسنى “الفلوس”

فى إطار حرصها على رعاية الفن والثقافة ودعم الإبداع فى مصر، قامت اورنچ مصر برعاية أحدث أفلام النجم الكبير تامر حسنى “الفلوس”، يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجارى بمول مصر، وسط حضور عدد كبير من مسئولى الشركة والفنانين والمبدعين وممثلى الصحافة والإعلام.

تأتى رعاية اورنچ مصر الحصرية للفيلم فى ظل اهتمامها ومساندتها للأعمال التى تحظى بشغف واهتمام الجمهور المصرى الذى يترقب بلهفة صدور هذا الفيلم منذ عدة أشهر.

وفيلم “الفلوس” هو ثانى التجارب السينمائية للمخرج اللبنانى سعيد الماروق فى مصر، ويحظى بمشاركة العديد من نجوم الصف الأول وعلى رأسهم الفنانة زينة، والفنان خالد الصاوي، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

كما يحظى الفيلم بضيوف شرف من العيار الثقيل وهما السوبر ستار أحمد السقا والنجمة مى عز الدين.

والفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا والمغامرات، من تأليف محمد عبد ‏المعطي، وتقوم بتسويقه شركة ماد سولوشن MAD Solutions.

وقد قامت اورنچ مؤخراً بإطلاق خدمة “الشاشة” المعلوماتية الترفيهية بالتعاون مع شركة “فيكتورى لينك” لتلبية حاجات عملائها وتوفير منصة خاصة لتغطية وعرض أحدث مستجدات السينما.

وتزود خدمة “الشاشة” عملاء اورنچ بأحدث المعلومات عن أفضل الأفلام وأخبار الممثلين بالإضافة إلى كشف تفاصيل الأفلام قبل عرضها وكواليس كل فيلم.

كما توفر خدمة “الشاشة” مميزات إخبارية خاصة تتضمن تغطية الفعاليات والمهرجانات السينمائية الكبرى.

وفى ظل حرصها على توفير أكبر قدر من المميزات فى خدماتها، ستتيح اورنچ مصر من خلال خدمة “الشاشة” الفرصة للعملاء من أجل حضور العروض الأولى للأفلام الجديدة.

ويمكن لعملاء اورنچ مصر الاشتراك فى الخدمة الجديدة عن طريق الاتصال بكود رقم #91#.