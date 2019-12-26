راية لتكنولوجيا المعلومات توظف حلول “Genesys” المتكاملة لتقديم خدمات متميزة فى مجال التكنولوجيا

حصلت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات على لقب “تكامل الأنظمة” من شركة “Genesys جينيسيس” الرائدة عالمياً فى مجال خبرات العملاء متعددة القنوات وحلول مراكز الاتصال، بصفتها الشركة الرائدة فى تكامل الأنظمة فى مصر والمملكة العربية السعودية والخليج وشرق إفريقيا، وستساعد راية الشركات فى المنطقة على تقديم خدمات متخصصة لعملائها باستخدام خدمات Genesys “PureCloud” و PureEngage””.

الشراكة الاستراتيجية العالمية ستوفر خدمات متميزة فى مجال تقديم التكنولوجيا وخدمات الجيل التالى

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال محمد عفيفى، المدير الإقليمى لشركة جينيسيس Genesys””: “بخبرة أكثر من 20 عاماً فى مجال تكامل النظم فى الشرق الأوسط، نحن متحمسون لتزويد العملاء المشتركين بشريك موثوق به وله سمعة تساعد على الابتكار، لذا نتطلع إلى العمل مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات التى تمتلك المكانة الجيدة لمساعدة عملائنا على النمو من خلال حلول جينيسيس “Genesys” حتى يتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات بشكل أسرع، فتكنولوجيا مراكز الاتصال أصبحت تلعب دوراً هاماً فى كل جانب من جوانب الأعمال، لذا أدركت الشركات أنها بحاجة إلى تسريع عملية تطوير الحلول الرقمية من أجل أن تظل قادرة على المنافسة، فالشراكة ستمكن الشركات فى المنطقة من الاستفادة من خدمات حلول راية لدمج تقنيات جينيسيس “Genesys” لمراكز الاتصال.

وقال هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات: “إن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة جينيسيس “Genesys” يساعد الشركات فى المنطقة على تحسين أداء تجارب العملاء لديهم، كما أننا نجحنا فى مساعدة أكثر من 500 عميل فى المنطقة على تطبيق تقنيات جديدة مثل “PureCloud” لتقديم الحلول الذكية، ولكننا سنوفر أيضاً “PureEngage” لعملاء المؤسسات الأكثر تطوراً، فمن خلال هذه الخبرة سنكون قادرين على تحسين أداء الأعمال لعملائنا وتزويدهم بالحلول التى تؤدى إلى تخفيض التكلفة والوقت”.