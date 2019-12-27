“البترول” تعتمد شعارا جديدا

اعتمدت وزارة البترول والثروة المعدنية شعاراً جديد وقد وجه وزير البترول المهندس طارق الملا ، الى ضرورة اعتماد جميع القطاعات بالبترول للشعار الجديد.

ودعا الملا الى تعميم الشعار لكافة قطاعات الوزارة لجميع المناطق والمحافظات إلى اعتماد تغيير الشعار في جميع المواقع الالكترونية للوزارة والقطاعات التابعة لها واستبداله بالشعار الجديد فورا.

ويأتي هذا الاجراء بحسب ما أشار التعميم تمشيا مع الأمر السامي الكريم المتضمن من أهمية الهوية.

وشددت على أن التطوير للهوية يرتكز على الدفع باتجاه الارتقاء بالتطوير والبحث العلمي