ضبط طن زيت طعام معبأ فى جراكن متسخة بطوخ

كتبت غادة إبراهيم

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية و الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع إنتاج الأغذية ومحال بيع السلع الغذائية لضمان سلامة المنتجات الغذائية قبل وصولها للمستهلك وحماية المواطنين من الغش التجاري وتلك الحملات المستمرة بناء علي توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. حيث داهم فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية المكون من سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية و رجب نصر مراقب أول الأغذية بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بمدينة طوخ المكون وجدي محمد صلاح رئيس مكتب الأغذية و مصطفي خيري مفتش الأغذيةأحد المنشآت المرخصة لبيع الحبوب والعلافة بناحية طوخ حيث تم ضبط واحد طن زيت طعام معبأ في جراكن متسخة قد سبق استعمالها ،كما أن المكان يقوم بتعبئة زيت الطعام دون الحصول على ترخيص بذلك . وتبين أيضا لفريق الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية أن البيانات الموجودة على العبوات مخالفة لحقيقه الزيت الموجود بداخلها ،بجانب أن المكان به خطر داهم ويفتقر للاشتراطات الصحية . وقد تم سحب عينه من الزيت لإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات الموجودة في المكان