محافظ الاسكندرية يتفقد قرى أبيس ويتابع الحملات على كورنيش المدينة

كتب احمد سلامة

قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندريةبزيارة قرية أبيس الثانية بنطاق حي شرق، لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بالقرية. ووعد الشريف أهالي أبيس الثانية بعدم تكرار تلك التجمعات بهذا الشكل مرة أخرى خلال النوة القادمة، مؤكدا أننا سنعمل على وضع حل نهائي لعدم تكرار ما حدث. وكلف المحافظ رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورئيس حي شرق بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهالي القرية لوضع حلول نهائية. وأصدر الشريف تعليماته بإزالة التعديات على محطة رفع أبيس الثانية بمساحة تبلغ ٤٠٠م مسطح خلال ٣ الأيام، موجها رئيس الصرف الصحي بسرعة البدء في استغلال تلك المساحة المستردة في توسعة المحطة وزيادة الطاقة الاستيعابية لها. وشدد محافظ الإسكندرية على رئيس شركة الصرف الصحي ورئيس حي شرق بسرعة الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار والتواجد بالقرية لحين الانتهاء من كافة أعمال الرفع، حيث إنه كان من المقرر من رفع كافة المياه خلال ساعة. جاء ذلك بحضور اللواء سامي عبدالرازق غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق. كما واصل الشريف جولاته على كورنيش المدينة لمتابعة اجراءات ازالة التعديات وكل ما يحجب البحر الى المواطنين مشددا على اتمام المهمة فى اسرع وقت ممكن ومحاسبة المقصرين .