إجراء 18 عملية جراحية ضمن ورشة عمل في مستشفى العمار بالقليوبية

كتبت غادة إبراهيم

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن إجراء 18 عملية جراحية ضمن فعاليات ورشة عمل لإجراء عدد من الجراحات في قسمي الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمشاركة عدد من الأطباء الإستشاريين والأخصائيين بمستشفى طوخ المركزي و الكائنة حاليا بمستشفى العمار . جدير بالذكر أن مستشفي طوخ المركزى منذ أن صدر لها قرار الإزالة من قبل الهيئة الإستشارية بمجلس مدينة طوخ وتم نقلها لحين الإنتهاء من أعمال التطوير لتعمل بكامل طاقتها. حيث تم تجهيز 4 غرف للعمليات الكبرى منها 2 بالمركز الطبي الطوخ و2 بمستشفى التكامل بقرية العمار وكشك للولادة و 2 غرفة للعمليات الصغرى هذا بالإضافة إلى العمل بانتظام في كافة الأقسام الداخلية و حضانات الأطفال المبتسرين والعيادات الخارجية والاستقبال .