ضبط ٥ أشخاص تخصصنا في سرقة ماكينات الري بمركز مطوبس بكفرالشيخ

كتب منتصر النجار

القت مباحث مركز مطوبس بكفر الشيخ، القبض علي ٥ اشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة ماكينات الري، بدائرة مركز مطوبس، حيث اعترف المتهمون بارتكاب 9 وقائع سرقات. كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بسبب ظاهرة انتشار سرقات ماكينات ري الأراضي الزراعية ليلًا في الآونة الأخيرة خاصة بدائرة مركز مطوبس. وعلي الفور وجه اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، نائبه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث وتحري برئاسة العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، ضم الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس ، ومعانوه النقيب احمد عسل والنقيب محمدعباده ، لسرعة ضبط أفراد التشكيل العصابي أسفرت تحريات فريق البحث عن تحديد شخصيات أفراد التشكيل العصابي، الذي يقف وراء هذه الظاهرة ويتكون من 5 أفراد تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات ماكينات الرى، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وجميعهم مقيمون بدائرتي مركز مطوبس ورشيد عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض علي جميع أفراد التشكيل وهم كلا من: “سامي م.إ.س”، 29 سنة، عامل، ومقيم بقرية إبراهيم الدسوقي، دائرة المركز، وبحوزته “مطواه”، و”عبد النبي ع.م.أ”، 18 سنة، ومقيم بقرية خليج بحري، دائرة المركز، وبحوزته “سنجة”،و”خميس أ.خ.خ”، وشهرته “كريم”، عامل، 28 سنة، ويقيم بنفس القرية، (سبق اتهامه في 4 قضايا ما بين سرقة وسلاح ناري، آخرهم القضية رقم 623 لسنة 2019 جنايات أمن دول طوارئ مركز شرطة مطوبس “سلاح ناري.” بالإضافة إلي ضبط “باسم س.ع.س”، 26 سنة، صياد، ويقيم بقرية الصيادة، دائرة مركز شرطة مطوبس، و”محمود ع.أ.ح”، وشهرته “ماجد”، 40 سنة، ميكانيكي، ويقيم بقرية العامرية الغربية، دائرة مركز شرطة رشيد، بمحافظة البحيرة. اقتيد المتهمون إلي مركز شرطة مطوبس، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وجهود فريق البحث الجنائي، أقروا بإرتكابهم 9 وقائع سرقة ماكينات ري بدائرة مركز مطوبس، وبارشادهم تم ضبط 9 ماكينات ري، وسلاحين أبيض، وسيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية بأرقام ل و د 8976. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات