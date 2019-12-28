السيطرة على حريق هائل نشب فى أسطح ٣ منازل بشبرا الخيمة

كتبت غادة إبراهيم

شب حريق هائل في أسطح ثلاث منازل بشارع النصر بمدينة السلام التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،علي الفور انتقل الدكتور ابو بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة وتم إخطار قوات الحماية المدنية بالقليوبية وجارى السيطرة على الحريق واخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له. ومن جانبه امر رئيس حى شرق شبرا الخيمة الدكتور ابو بكر عبدالمنعم بتشكيل لجنة هندسية من الحى لفحص المنازل الثلاثة التي تعرضت للحريق وبيان تأثير الحريق عليها من تعرضها للسقوط من عدمه حرصا علي حياة وسلامة المواطنين. تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية مفاده نشوب حريق باسطح ثلاث منازل بشارع النصر بمدينة السلام التابعة لحي شرق شبرا الخيمة. علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بعدد من سيارات الأطفاء وسيارة إسعاف وجارى السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية. وفي سياق متصل انتقل فريق من حى شرق شبرا الخيمة بإشراف الدكتور ابو بكر عبدالمنعم لمعاينة الحريق علي الطبيعة ،وتقدير حجم الخسائر الناتجة عنه بجانب تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة لمعرفة مدى تأثير الحريق على المنازل من التسبب في سقوطها من عدمه حرصا على سلامة وحياة المواطنيين القانطين بتلك المنازل.