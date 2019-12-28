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جولات لشعلان لتفقد سير أعمال الامتحانات بكليات التربية والهندسة والحقوق جامعة الزقازيق

كتب جريدة الأهالي
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الشرقية محمد يعقوب

ضمن جولاته لمتابعة سير أعمال الفصل الدراسي الأول التي تبدأ أسبوعها الثاني ، تفقد د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم لجان الامتحانات بكليات التربية و الهندسة والحقوق ، يرافقه د.عبد المنعم نافع عميد كلية التربية والمشرف علي قطاع شئون تعليم الطلاب ، بدأها بكلية التربية ، ثم كلية الهندسة وكان في استقباله د. هشام فوزي عميد الكلية. وفي كلية الحقوق كان في استقباله د. محمد جمال عيسي عميد الكلية . وخلال الجولة ، أشاد رئيس الجامعة بانضباط الطلاب داخل اللجان وباجراءات الراحة والأمان التي تتخذها الكليات من أجل راحة الطلاب من الإضاءة والتهوية والاسعافات الأولية . موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول أولا بأول

جريدة الأهالي
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